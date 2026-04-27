美日市場吸金 專家喊進

費半指數自3月底以來連18個交易日收漲，也帶動美股再度刷新歷史高位。過去一周整體股票型ETF再獲資金淨流入262.4億美元，主要為美國市場獲140.8億美元淨流入，日本獲34.6億美元加碼，但中國、亞洲與歐洲股票基金仍遭調節，分別淨流出95.3億、29.1億與4.7億美元。

富蘭克林證券投顧指出，中東地緣衝突持續發酵、能源價格高位震盪，但在企業獲利表現持續走強下，市場的整體信心仍逆勢升溫。

根據Factset調查，分析師預計第1季S&P500企業獲利將成長13.1%，且已公布業績的公司中近八成獲利優於預期，顯示美股仍具基本面支撐。不過，4月以來隨全球股市強勁反彈，股市估值快速墊高下，仍須留意地緣情勢反覆或聯準會政策變化帶動市場波動。

富蘭克林證券投顧建議，當前仍宜採取穩健與分散配置。整體而言，美國經濟與企業獲利增長仍具韌性，新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也獲改善，宏觀環境有利風險性資產延續多頭格局，建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債券型基金，股票可留意科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，在美股財報陸續報喜下，近期美股呈現震盪偏多走勢，盤面上半導體類股持續走強，同步引領美股漲勢。展望後市，科技巨頭財報將於本周登場，市場關注資本支出是否上修以及AI變現狀況。此外，聯準會即將召開FOMC會議，可留意利率變化走向及會後聲明。整體來看，AI依舊為市場主旋律，投資人可聚焦關鍵零組件及硬體類股，以掌握AI大勢下的成長契機。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德‧布萊頓表示，當前仍有許多具基本面支撐優質股、債資產浮現良好投資機會。特別是美國經濟表現仍具韌性，預估今年GDP有望維持近3%增長，且企業獲利動能十分強勁，可透過平衡分散布局與穩健收益策略來分散風險。