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漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

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外資買亞股 獨厚台灣

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

費城半導體指數持續創歷史新高，外資上周在新興亞股中獨厚台股，買超台股40.9億美元，賣超則以南韓8.8億美元最多，其次是賣超印度2.7億美元。新興亞股上周漲跌互見，以台股大漲5.7%最強，其次是韓股漲4.5%、越南漲2%，但印尼狂跌6.6%最弱。

今年以來，外資在新興亞股中只買超兩個市場，即泰國的5.4億美元、馬來西亞的4.1億美元，賣超則以對南韓賣超348.8億美元最多，其次是賣超印度183.8億美元；主要新興亞股以南韓漲56.9%最優，再來是台灣的36.7%、泰國的17.4%，但印尼跌17.6%最弱。

台股上周帶量收歷史新高，玉山科技島基金經理人王偉哲指出，金管會最近放寬台股基金與主動式ETF單一持股上限，由10%提高至25%。在晶圓龍頭大廠市值占大盤逾44%的市場結構下，預期將出現一波補庫存行情，推估潛在增量資金可達2,000億元，在資金回流與大型權值股走強的支撐下，指數可望持續維持相對強勢。

外資4月來買超台股147.7億美元，將今年來的賣超金額大幅縮減到41.3億美元。主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷指出，安聯台股投資團隊預估，2026年台股整體企業獲利成長率達33%，動能更勝去年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠於低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，川普宣布延長停火帶動市場樂觀情緒，加上晶片龍頭法說展望樂觀、美股財報行情發酵，因而吸引內外資湧入台股，在IC設計、半導體設備電池備援電力模組（BBU）股帶頭強攻下，上周加權指數三度創歷史新高。

外資4月以來賣超印度力道減弱。群益印度中小基金經理人向思穎表示，3月油價大漲，一度推升通貨膨脹疑慮，並影響印度經濟成長率預估值。

基金 越南 南韓

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雖然地緣政治風險仍未消除，但全球金融市場情緒回穩，美股帶領主要股市持續反彈。法人指出，股市出現劇烈修正的尾端風險已經大減。投資人除了科技股以外，可配置醫療保健與工業類股等，相關基金可留意長線布局時機。

美日市場吸金 專家喊進

費半指數自3月底以來連18個交易日收漲，也帶動美股再度刷新歷史高位。過去一周整體股票型ETF再獲資金淨流入262.4億美元，主要為美國市場獲140.8億美元淨流入，日本獲34.6億美元加碼，但中國、亞洲與歐洲股票基金仍遭調節，分別淨流出95.3億、29.1億與4.7億美元。

AI需求強勁 外資本月來在新興亞股中最愛台股

費城半導體指數持續創歷史新高，外資上周在新興亞股中獨厚台股，買超台股40.9億美元，賣超則以南韓8.8億美元最多，其次是賣超印度2.7億美元。新興亞股上周漲跌互見，以台股大漲5.7%最強，其次是韓股漲4.5%、越南漲2%，但印尼狂跌6.6%最弱。

黃金基金買氣 紅不讓

美國2月底攻打伊朗以來，全球金融市場震盪，主要股市在3月大跌之後，4月以來大漲。資金流向顯示，在中東戰爭最混亂時期，國人布局海外市場時，仍大膽逢低承接黃金、能源、科技及成長型股票等基金。

台股平衡型攻守兼備 第一金中概、復華傳家、野村鴻利皆漲逾155%

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