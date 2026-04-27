AI需求強勁 外資本月來在新興亞股中最愛台股

費城半導體指數持續創歷史新高，外資上周在新興亞股中獨厚台股，買超台股40.9億美元，賣超則以南韓8.8億美元最多，其次是賣超印度2.7億美元。新興亞股上周漲跌互見，以台股大漲5.7%最強，其次是韓股漲4.5%、越南漲2%，但印尼狂跌6.6%最弱。

外資4月來買超台股147.7億美元，將今年來的賣超金額大幅縮減到41.3億美元。

今年以來，外資在新興亞股中只買超兩個市場，即泰國的5.4億美元、馬來西亞的4.1億美元，賣超則以對南韓賣超348.8億美元最多，其次是賣超印度183.8億美元；主要新興亞股以南韓漲56.9%最優，再來是台灣的36.7%。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，金管會最近放寬台股基金與主動式ETF單一持股上限，由10%提高至25%。在晶圓龍頭大廠市值占大盤逾44%的市場結構下，預期將出現一波補庫存行情，推估潛在增量資金可達2,000億元，在資金回流與大型權值股走強的支撐下，指數可望持續維持相對強勢。

台股上周帶量收歷史新高，主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷指出，安聯台股投資團隊預估，2026年台股整體企業獲利成長率達33%，動能更勝去年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠於低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，川普宣布延長停火帶動市場樂觀情緒，加上晶片龍頭法說展望樂觀、美股財報行情發酵，因而吸引內外資湧入台股，在IC設計、半導體設備電池備援電力模組（BBU）股帶頭強攻下，上周加權指數三度創歷史新高。本周可關注美伊談判進展、美國聯準會（Fed）利率會議、美股科技巨頭財報及展望。