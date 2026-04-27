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AI需求強勁 外資本月來在新興亞股中最愛台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
AI示意圖。圖／ingimage
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費城半導體指數持續創歷史新高，外資上周在新興亞股中獨厚台股，買超台股40.9億美元，賣超則以南韓8.8億美元最多，其次是賣超印度2.7億美元。新興亞股上周漲跌互見，以台股大漲5.7%最強，其次是韓股漲4.5%、越南漲2%，但印尼狂跌6.6%最弱。

外資4月來買超台股147.7億美元，將今年來的賣超金額大幅縮減到41.3億美元。

今年以來，外資在新興亞股中只買超兩個市場，即泰國的5.4億美元、馬來西亞的4.1億美元，賣超則以對南韓賣超348.8億美元最多，其次是賣超印度183.8億美元；主要新興亞股以南韓漲56.9%最優，再來是台灣的36.7%。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，金管會最近放寬台股基金與主動式ETF單一持股上限，由10%提高至25%。在晶圓龍頭大廠市值占大盤逾44%的市場結構下，預期將出現一波補庫存行情，推估潛在增量資金可達2,000億元，在資金回流與大型權值股走強的支撐下，指數可望持續維持相對強勢。

台股上周帶量收歷史新高，主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷指出，安聯台股投資團隊預估，2026年台股整體企業獲利成長率達33%，動能更勝去年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠於低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，川普宣布延長停火帶動市場樂觀情緒，加上晶片龍頭法說展望樂觀、美股財報行情發酵，因而吸引內外資湧入台股，在IC設計、半導體設備電池備援電力模組（BBU）股帶頭強攻下，上周加權指數三度創歷史新高。本周可關注美伊談判進展、美國聯準會（Fed）利率會議、美股科技巨頭財報及展望。

泰國 越南 印度

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黃金基金買氣 紅不讓

美國2月底攻打伊朗以來，全球金融市場震盪，主要股市在3月大跌之後，4月以來大漲。資金流向顯示，在中東戰爭最混亂時期，國人布局海外市場時，仍大膽逢低承接黃金、能源、科技及成長型股票等基金。

台股平衡型攻守兼備 第一金中概、復華傳家、野村鴻利皆漲逾155%

台股往4萬點叩關趨勢不變，但遇大幅震盪，投資人風險意識提升。追求收益之際，台股平衡基金提供投資人進可攻、退可守的換檔選擇，而且過去一年這些基金績效動能並沒有讓投資人失望，其中七檔台股平衡基金漲幅超過150%。

台股商品五強 三年賺四倍

台股近期盤面重心轉向具基本面支撐的AI相關次產業，儘管短線波動加劇，但長期投資成果依然亮眼。根據統計，截至4月23日，近三年績效前五強台股基金平均報酬達465.6%，反映在AI長期成長趨勢帶動下，主動選股策略具備顯著放大報酬的能力。

全球市場觀測站／費半衝鋒 台韓日股漲

雖然美伊和談未見具體進展，但AI需求持續強勁，加上科技股財報報喜，帶動資金勇敢挺進科技類股以及與科技股關聯度高的台、韓與日本等股市。不僅費半指數站上萬點新高，台、韓、日股市也屢屢改寫歷史新猷。債市方面，美債殖利率微幅上揚，新興美元主權債與邊境市場債表現持續領先其他類型債券。

亞股題材多 伺機進場

在全球政經不確定性仍高的情況下，市場波動度居高不下，投資人對穩定現金流與風險控管的需求明顯升溫。投信法人表示，相較於近期評價已處高檔的成熟市場，亞洲股市在獲利成長與評價面上仍具備相對優勢，搭配高股息特性，有助提升整體投資組合的韌性與報酬穩定度。

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