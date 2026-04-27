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統一投信再奪定期定額「三冠王」 市占衝破20%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據投信投顧公會統計定期定額最新數據，統一投信已經連續蟬聯72個月定期定額三冠王。截至2026年3月，在全投信市場70.4億元的定期定額扣款中，統一投信不僅以13.6億元創下歷史新高，市占率更高達20%，扣款人數及筆數也分別為10.6萬人及20.8萬筆。

統一投信宣布，自4月27日起至8月31日止，祭出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠活動。投資人在優惠期間申購全系列基金，最低扣款門檻僅2,000元，即可享該筆扣款基金終身零手續費。

另外，透過網路申購「動能循環投資法」的母基金也享零手續費，且現行母基金轉換至子基金維持免收手續費。針對新開戶者，更加碼贈送紅利積點，凡採用晶片金融卡核印或網銀簽署完成線上開戶者，贈送紅利3,000點；透過紙本方式完成開戶者，贈送紅利1,500點。取得紅利積點後，可於日後於統一投信官網線上交易申購基金時使用，每1點紅利積點可折抵新台幣1元手續費。

動能循環投資法如同自動運作的雲端理財超商，核心架構為「母子基金」，母基金負責資金調度（最低申購門檻20萬元），定期撥款給子基金（最多可選6檔、每檔最低5,000元，每月最多約定5個扣款日）。子基金專注成長，投資人可以進一步設定逢低加碼、自動停利，當獲利達標後自動停利轉換回母基金，形成「母養子、子反哺母」的良性循環。投資人只需事先設定規則，無需預測高低點，透過紀律機制克服追高殺低的人性弱點，實現資金自動循環。

當前全球金融市場正處於從極端避險情緒回歸常態的關鍵轉折期，該如何挑選好的標的成為了投資的一大難題。統一投信分析，深耕台灣的投資人，若想重倉科技，可挑選專注高科技成長與爆發潛力股的統一奔騰基金；偏好核心動能的人，有統一台灣動力及統一全天候基金緊扣台股主流；統一全球新科技基金則以全球視野掌握AI軟硬體的下一波浪潮；看好亞洲崛起的人，統一新亞洲科技能源基金以科技與能源雙主軸卡位關鍵賽道，統一大龍印基金則直接切入中國與印度的經濟成長紅利。

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