全球市場觀測站／費半衝鋒 台韓日股漲

雖然美伊和談未見具體進展，但AI需求持續強勁，加上科技股財報報喜，帶動資金勇敢挺進科技類股以及與科技股關聯度高的台、韓與日本等股市。不僅費半指數站上萬點新高，台、韓、日股市也屢屢改寫歷史新猷。債市方面，美債殖利率微幅上揚，新興美元主權債與邊境市場債表現持續領先其他類型債券。

野村投信投資策略部副總經理樓克望指出，雖然美伊持續進行談判，雙方歧見恐難在短時間內達成共識，但從近期市場走向看可以看出，多數投資人認為戰爭有望盡快結束。因此，投資焦點從地緣政治重新拉回至基本面。

由於AI需求持續強勁成長，先前台積電法說會傳捷報，再度掀起一波相關科技股漲勢，上周公布財報的美股企業中，特斯拉第1季財報亮眼，營收與獲利均超越市場預期；德州儀器財報同樣令市場驚豔，對第2季的預估亦有雙位數的年增率；英特爾第1季財報也大幅優於市場預期，亦提振市場投資信心。

展望本周，仍有多家重量級企業將陸續公布財報，包括微軟、Google母公司Alphabet、Meta與亞馬遜，以及Apple等，若能帶來正面訊息，將有助進一步推升市場信心。

樓克望指出，上周債市處於震盪整理格局，具備高利差與高殖利率優勢的新興美元主權債與邊境市場債表現仍是較為突出。