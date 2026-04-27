亞股題材多 伺機進場

在全球政經不確定性仍高的情況下，市場波動度居高不下，投資人對穩定現金流與風險控管的需求明顯升溫。投信法人表示，相較於近期評價已處高檔的成熟市場，亞洲股市在獲利成長與評價面上仍具備相對優勢，搭配高股息特性，有助提升整體投資組合的韌性與報酬穩定度。

瀚亞投信表示，從基本面觀察，亞洲多數國家仍維持相對穩健的經濟成長動能，企業獲利復甦趨勢明確，加上供應鏈重組、基礎建設投資，以及去碳化等中長期結構性因素，有助支撐企業現金流表現。同時，亞洲市場整體估值相對偏低，在全球股票配置中占比仍不足，為資金再配置創造空間。

全球股市高漲下，面臨波動可能會加劇，而亞洲市場中，股利率逾 3% 的企業家數明顯高於歐美市場，股息對總報酬的貢獻度亦具實質意義，使高股息策略成為因應市場震盪的重要選項。

此外，近年亞洲企業愈發重視股東回報，透過提升配息水準與推動股票回購，改善資本配置效率，有助帶動股價評價修復。瀚亞投信認為，若能同時掌握企業於不同景氣循環階段的股息機會，並兼顧成長性與現金流品質，將有機會在波動市場中，提升投資組合的長期總報酬表現。