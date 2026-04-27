台股商品五強 三年賺四倍

台股近期盤面重心轉向具基本面支撐的AI相關次產業，儘管短線波動加劇，但長期投資成果依然亮眼。根據統計，截至4月23日，近三年績效前五強台股基金平均報酬達465.6%，反映在AI長期成長趨勢帶動下，主動選股策略具備顯著放大報酬的能力。

值得關注的是，富邦新台商基金不僅近三年繳出逾500%的亮眼成績，同時榮獲第29屆「傑出基金金鑽獎」肯定，凸顯其在產業研究深度、選股能力與投資紀律上的綜合競爭優勢。

在此基礎上，市場高度期待富邦投信即將募集的主動富邦台灣龍耀ETF（00405A），將既有主動投資優勢導入ETF架構。相較傳統基金，主動式ETF兼具透明度與交易便利性，有望成為投資人參與台股成長的新工具，也擴大優質投研成果的受益範圍。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，在高油價環境下，再通膨壓力使降息時程延後，但整體經濟仍維持軟著陸格局，資金持續回流股市，「股優於債」的配置趨勢延續。AI資本支出仍為全球最核心的成長動能，即使台股短線出現拉回整理、消化獲利賣壓，仍不改中長期多頭架構。

從全球經濟面觀察，AI已由單一題材轉為企業資本支出的主軸，美國設備投資與智慧財產投資持續擴張，顯示AI正實質驅動經濟成長。

台灣方面，則受惠於半導體與電子零組件出口動能，維持科技產業優勢，整體市場呈現「科技優於傳產、出口優於內需」的結構分化，AI供應鏈仍是資金配置核心。

進一步觀察產業發展，市場關注焦點逐漸從單一晶片運算，轉向系統整合與應用層面。隨著代理式AI（Agentic AI）崛起，AI從單純生成內容進化為具備規劃與執行能力的系統，帶動整體運算架構升級，並重新提升CPU在系統中的關鍵角色。