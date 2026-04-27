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台股平衡型攻守兼備 第一金中概、復華傳家、野村鴻利皆漲逾155%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股往4萬點叩關趨勢不變，但遇大幅震盪，投資人風險意識提升。追求收益之際，台股平衡基金提供投資人進可攻、退可守的換檔選擇，而且過去一年這些基金績效動能並沒有讓投資人失望，其中七檔台股平衡基金漲幅超過150%。

法人提醒，若投資人擔心台股短期間闖關過快、漲幅太大可能會出現較大賣壓及波動風險，不妨挑選優質台股平衡基金作為台股資產換檔替代工具。

統計至今（2026）年4月23日，台股平衡基金近一年報酬前三名為：第一金中概平衡基金上漲178%、復華傳家基金上漲166%、及野村鴻利基金上漲155%。

台股平衡基金近一個月、今年以來及近一年的漲勢犀利， 18檔台股平衡基金各期間平均漲幅分別達：23%、45%及126%，並不遜於主動式台股ETF。

第一金中概平衡投資研究團隊指出，台股持續攻高具備產業面、國內外經濟堅強底氣支撐，隨美伊戰事最大風險已過，目前匯率、通膨及半導體調整情形皆朝向正向發展，AI新世代應用需求帶動台灣產業鏈持續成長，台股成長動能仍可期。

目前仍相對看好半導體代工先進製程、封測、電源、散熱、光通訊等產業族群，股價持續攻高之際，台股平衡基金提供投資人攻守兼具備的替代工具新選擇。

野村平衡基金經理人朱映蓉表示，AI 應用持續擴散，帶動伺服器、先進製程、IC 設計及高效運算相關供應鏈訂單能見度提升，成為台股中長期利多的關鍵支撐。

隨著企業資本支出逐步回溫，AI 供應鏈的結構性成長動能明確，有助於平衡市場短線波動。

展望後市，野村平衡基金維持股債配置，透過精選具成長性與防禦力的標的，因應市場不確定性並把握產業長線趨勢。

封測 第一金 基金

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