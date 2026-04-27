黃金基金買氣 紅不讓

美國2月底攻打伊朗以來，全球金融市場震盪，主要股市在3月大跌之後，4月以來大漲。資金流向顯示，在中東戰爭最混亂時期，國人布局海外市場時，仍大膽逢低承接黃金、能源、科技及成長型股票等基金。

境外基金資訊觀測站統計，3月國人淨申購最多的境外股票基金為施羅德環球黃金基金，單月淨申購77.3億元。這檔基金之前的買氣跟著金價起起落落，但去年強漲近200%，加上中東戰爭推升通貨膨脹預期，激發國人對這檔基金的買氣。

施羅德環球黃金基金經理人路克（James Luke） 指出，地緣政治風險、財政赤字與全球資產再配置，正在把黃金從「利率敏感的避險資產」，推向長期核心配置的新定位。

路克認為，三大驅動因素將推動黃金多頭續航。

首先是政策與財政面。市場對美元貶值的疑慮升溫，黃金配置需求獲得結構性支撐。

其次是結構性買盤，主要來自於全球主要央行。

第三則是風險分散。全球政治分歧與大國對立加劇，投資人更傾向以黃金強化投資組合韌性。

除了施羅德環球黃金基金之外，3月十大熱銷境外股票基金名單中，還有三檔原物料相關基金，反映投資人的避險及分散投資需求。

這三檔熱銷相關基金依次為摩根環球天然資源基金單月吸金32.9億元、施羅德環球能源基金進帳28.7億元、以及富蘭克林黃金吸金26.3億元。

國人逢低承接成長型資產的動能也十分強大。聯博國際科技基金在3月進帳56.7億元，為3月銷售亞軍；聯博美國成長基金緊追其後，3月淨流入54.2億元，為3月銷售季軍。

另外，國人在3月還大量淨申購的境外基金包括富達日本價值基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金、富達全球科技基金、摩根美國科技基金。

除了富達日本價值基金之外，其他三檔也都是以美國科技股為主的基金。這些基金4月以來強勁反彈，再度證明低檔買進的威力。