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主動式策略操作 添勝算

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的。儘管短期波動與估值壓力仍在，但中長期來看，美國科技產業在技術領先、資本實力與獲利模式上，仍具備顯著優勢。

法人認為，AI持續帶領的股市長線多頭行情，但也認為全球經濟及金融市場變數仍多，市場動盪可能將成常態，主動式策略更顯得重要。

安聯投信表示，美股長期仍具吸引力，但短中期投資報酬更仰賴進場時點、分散配置與風險控管；在估值偏高與政策不確定性下，投資人更需要倚重主動式策略來提前布局美國潛力股，進而掌握市場輪動的契機。

隨著全球金融市場發展更趨成熟及投資工具多元化，相較於被動式ETF被動應對市場風險及報酬，主動式ETF在投資運用上更為靈活，且以追求超越指數報酬為目標，愈受全球投資人廣泛關注與青睞。

尤其是在面對近年接踵而來的關稅與地緣政治等議題所帶來一連串不確定性，主動式更能有效率管理風險、並從中伺機找到潛在機會，應對市場變數，這也正是主動式管理的核心價值所在。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，雖然中東衝突一度壓抑美股表現，但整體來看仍不改美國基本面與企業獲利面增長態勢，美國最新公布製造業與服務業PMI仍位於擴張區間，勞動市場趨於穩定，通膨仍可控，企業基本面也處在上升循環，近日陸續公布的第2季財報也有望延續強勁增長態勢，有助進一步鞏固基本面支撐，為股市表現增添動能，惟在投資布局方面，考量國際地緣政治的風吹草動仍可能左右市場情緒，仍建議採主動操作，因應市況靈活調整配置。

在投資布局方面，隨著AI產業持續成長下，可留意具稀缺性的關鍵零組件，包括記憶體與硬碟、光通訊及電子零組件等領域，並輔以軟體、電力及航太相關標的，以兼顧成長動能與投組多元配置。

美股 美國

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