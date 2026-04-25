美股淘金 掌握三核心趨勢

今年來美股四大指數除費城半導體交出漲幅超過四成表現外，其餘表現相對疲軟。隨著超級財報周的到來以及重要法說相繼登場，加上中東局勢與美國聯準會新任主席就職後，不但可再度檢視基本面與市場預期，同時間，相關雜音和不確定等干擾訊息有望逐步消化，接下來，布局上可留意聚焦美股三大核心趨勢。

安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，隨著AI應用快速擴散，全球科技產業正進入新一輪成長循環，AI、科技應用與國防公安三大核心趨勢，成為帶動科技產業長期成長的關鍵動能。

首先，AI需求爆發，半導體與光通訊成為核心受惠者。AI模型規模持續擴大，帶動AI晶片與先進製程需求維持高檔，相關半導體供應鏈稼動率穩定提升。其中，高頻寬記憶體（HBM）已成為AI加速卡的標準配置，市場正式跨入超級需求周期。

同時，AI資料中心對高速、低延遲與低損耗傳輸的需求顯著攀升，推動光通訊技術由800G加速升級至1.6T。在高效能運算架構下，光通訊已成為不可取代的主流傳輸方案，相關產業商機持續擴大。

其次，雲端資本支出擴張，建立長期產業護城河。洪華珍表示，大型雲端服務業者（CSP）持續擴大資本支出規模，積極投資算力、資料中心與AI基礎建設。市場普遍認為，算力即實力，高額且前瞻性的資本支出不僅支撐AI服務成長，也有助於建立長期產業進入障礙。

在應用端方面，企業軟體加速導入AI，透過自動化與智慧分析提升營運效率與用戶黏著度。資安領域則因雲端化與AI普及，攻擊面不斷擴大，資安投資具備高度剛性需求，成為企業IT支出中的優先選項。

此外，消費服務平台正逐步轉向多元變現模式，結合廣告、即時配送與訂閱服務，持續提高客戶滲透率與獲利成長率，為平台型科技公司注入新動能。

第三、國防與公共安全科技有望成為結構性成長來源。地緣政治不確定性推升全球國防預算長期成長，帶動國防通訊、公共安全與智慧感測系統需求增加。

相關應用涵蓋執法通訊、雷達、監控與工業控制系統，進一步推動高可靠度半導體與感測元件需求，為科技產業提供穩定且具韌性的成長支撐。尤其在無人系統（無人機/無人艦）、衛星通訊 （低軌衛星）及雷射武器等軍工領域，更是關鍵發展方向。政府政策亦聚焦於提升全社會防衛韌性，並以此帶動相關產業鏈的結盟與發展。

展望後市，高盛證券預估今年標普500企業每股盈餘（EPS）成長率可達12%，AI基礎建設與雲端相關投資支出，對指數今年EPS成長的貢獻度預計將達40%，創近三年新高。

貝萊德標普卓越50經理人楊貽甯表示，AI相關資本支出持續上升，顯示企業對未來成長動能仍具信心，也讓美股在高基期下，依舊具備基本面支撐。