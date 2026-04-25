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基金特蒐／境外平衡型基金 抗震

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
在中東局勢反覆下，兼具股債的平衡型產品展現相對抗震優勢，加上具備穩健息收，更受投資人青睞。（路透）
在中東局勢反覆下，兼具股債的平衡型產品展現相對抗震優勢，加上具備穩健息收，更受投資人青睞。（路透）

美伊衝突以來，衝擊全球金融市場，迄今雙方和談陷入僵局。投信法人指出，即使美伊順利和談，荷莫茲海峽封鎖期間及後續，都將持續牽動油價走勢。在中東局勢反覆下，兼具股債的平衡型產品展現相對抗震優勢，加上具備穩健息收，更受投資人青睞。

根據理柏數據（截至23日），國人投資金額排名前五大的境外平衡型產品，今年以來富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金以4.7%漲幅領先，即使是面臨3月美伊戰火引發全球金融市場劇烈震盪的逆風，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金僅小跌1.9%、展現超強防禦力。顯示其追求穩健收益與長期成長的策略，在市場波動環境下相對抗震的優勢。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）表示，近期油價因地緣局勢走高，但扣除能源後整體通膨走勢仍相對持穩，符合聯準會預期。美國降息時程雖遞延，但也意味債券資產仍能提供不錯的收益水準，目前投資等級債與非投資等級債券收益率約可達5%到7%，且可透過分散債券配置，包括美國公債、機構房地產抵押債（MBS）、企業債等殖利率相較過去十年水準均具吸引力，隨殖利率曲線回歸正常化，債市配置價值浮現。

而股市表現上，陶德．布萊頓指出，今年以來能源、工業等循環產業領漲，民生消費、公用事業、健康醫療等防禦產業也表現亮眼，扭轉了過去三年以科技成長題材一馬當先趨勢。進一步檢視美股評價，S&P 500指數的市值加權指數與等權重指數間的估值差距開始縮小，反映資金不再僅集中於少數高評價個股，而是開始尋找評價與基本面更具吸引力的標的。

陶德．布萊頓(Todd Brighton)。富蘭克林證券投顧／提供
陶德．布萊頓(Todd Brighton)。富蘭克林證券投顧／提供

陶德．布萊頓分析，就獲利面來看，2026年美股EPS年增率，預估將較2025年進一步加快至16%。11大產業獲利也全數為正，顯示盈餘成長表現更為廣泛且均衡，有助於擴大投資機會，分散產業、風格的多元配置，將更有機會掌握美股長期成長趨勢。

陶德．布萊頓認為，儘管通膨與貨幣政策不確定性加劇，但當前仍有許多具基本面支撐的優質股、債資產浮現良好投資機會。建議交由專業經理團隊主動管理，以追求股利和債息為主的穩定月收益型投組策略做為核心配置，減緩下檔風險並同步參與美國與全球市場長期增長機會。

在操作策略上，陶德．布萊頓以「收益是否具吸引力、成長潛力、潛在下檔風險」，評估投資標的是否能提供穩健收益與潛在資本增值空間，並能在市場回檔期間發揮抗震作用。現階段看好美國經濟維持正向並相對加碼股票，獲利了結今年以來表現突出的能源及民生消費股，轉向加碼先前修正較大且估值機會浮現的科技與金融產業。

據了解，富蘭克林收益投資策略已超過75年，全球管理資產規模逼近1,000億美元（截至2025年12月底），此策略運用債息、股利與混合型資產，致力於提供持續性穩定的收益。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金聚焦於美國市場，並保留25%美國以外機會，目前相對加碼股票部位（股53%、債43%及混合型資產等，截至2026年3月底)。

操作心法

●以「收益是否具吸引力、成長潛力、潛在下檔風險」來評估投資標的是否能提供穩健收益與潛在資本增值空間，並能在市場回檔期間發揮抗震作用。（何佩儒）

投資小叮嚀

●彈性配置以掌握機會

股五債五，長期透過彈性動態調整以掌握市場最佳化投資機會。現階段相對加碼股票，透過分散產業與均衡配置於成長、循環、防禦股，掌握美股輪動與再平衡機會。

●跨資產的配置優勢

即使同一家公司，也能透過分散於普通股、股權連結證券（ELN）、可轉換優先股、企業債等不同形式來參與。（何佩儒）

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基金特蒐／境外平衡型基金 抗震

美伊衝突以來，衝擊全球金融市場，迄今雙方和談陷入僵局。投信法人指出，即使美伊順利和談，荷莫茲海峽封鎖期間及後續，都將持續牽動油價走勢。在中東局勢反覆下，兼具股債的平衡型產品展現相對抗震優勢，加上具備穩健息收，更受投資人青睞。

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