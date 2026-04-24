AI規格升級黃金機會 國泰小龍基金經理人鎖定三產業

台股漲勢凌厲，主動國泰動能高息ETF（00400A）規模自掛牌以來短短兩周已翻倍成長，連帶使國泰投信旗下主動式基金表現受到關注。國泰小龍基金近年表現亮眼，針對台股看法，經理人黃維泰指出，過去兩年市場普遍憂心利率曲線倒掛，恐預示經濟衰退風險，但隨著目前利率曲線斜率轉正，顯示總體經濟正逐步釋放正面訊號，市場環境明顯改善。展望後市，AI已是投資市場長期無庸置疑的核心主軸，特別看好三大關鍵領域，分別為設備、電力與傳輸通訊產業，正是支撐AI硬體算力持續升級的重要基石。

根據投信投顧公會基金績效表統計，截至2026年3月底，國泰小龍基金一年報酬率為142.89%、兩年報酬率為118.90%、三年報酬率為224.38%，相較同期同類型「投資國內-一般股票型」基金平均績效分別為102.82%、85.38%、168.47%，顯示國泰小龍基金憑藉精準的產業趨勢判斷與選股策略，績效表現持續名列同類基金前段班。

在龐大的AI產業版圖中，國泰小龍基金的選股核心聚焦於規格升級所帶動的結構性商機。根據投信投顧公會公布截至2026年3月底的基金投資明細，國泰小龍基金在設備、電力與傳輸通訊等產業三大領域的配置比重居高，恰好也是台股今年熱門題材。黃維泰指出，成分股當中設備相關成分股占比超過二成，前兩大成分股分別為致茂（2360）與旺矽（6223），主要受惠於AI晶片製程及先進封裝技術持續演進，帶動檢測與製程設備需求快速成長。

在電力領域方面，國泰小龍基金第四大成分股為台達電（2308），隨著AI資料中心用電量急遽攀升，從高壓轉換至低壓的電力需求增加，具備高效率與節能優勢的電源與電能管理系統，成為資料中心核心環節。至於傳輸通訊領域，基金第三及第五大成分股分別為智邦（2345）與貿聯-KY（3665），雖市場曾預期未來將由光通訊全面取代銅線傳輸形成「光進銅退」，但實務觀察發現，廠商傾向將成熟且具成本優勢的銅線技術發揮至極致，再逐步轉向光通訊，因此目前以「光銅並進」為主流趨勢，預期光通訊相關業績可望於明年發酵，屆時企業評價也將從高度想像的本夢比，轉化為更扎實的本益比。

國泰小龍基金經理人黃維泰表示，2000年PC時代催生廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、和碩（4938）及英業達（2356）等「電子五哥」；2010年智慧型手機時代，則由鴻海（2317）、大立光（3008）等廠商領軍：如今邁入AI時代，本質上是高階電腦的延伸應用，正好是台廠長期深耕且具備競爭優勢的領域。相較於智慧型手機時代，中國大陸傾舉國之力打造完整供應鏈、導致競爭白熱化，AI伺服器不僅技術門檻高，且架構與PC、伺服器高度相近，台廠長期守在關鍵供應鏈中，整體競爭壓力相對較小，再加上中美貿易戰加速去中化趨勢，對台灣科技產業而言，可說是數十年一遇的重要發展契機。

黃維泰表示，短線來看，台股不排除因漲幅擴大而出現技術性回檔，但從總體經濟角度觀察，全球經濟軟著陸的機率仍高，通膨預期亦持續受控，整體市場環境仍偏多。隨AI技術逐步由模型訓練階段，邁向實際落地應用的AI Agent（AI代理人）時代，硬體端需求將具備長達數年的成長能見度，建議投資人可聚焦基本面穩健、具備規格升級優勢的優質台廠，掌握中長期投資機會；而考量AI世代個股快速輪動，亦可透過定期定額台股基金如國泰小龍基金，由專業經理團隊操作，目標獲取超額報酬，參與整體趨勢成長。