大盤巨震後 可望甜蜜反彈

台股加權指數昨（23）日上下震盪逾千點，根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日震盪千點以上共有九次，不過大震盪後市平均表現來看都是正報酬，顯示市場在短暫震盪後表現仍可期。建議投資人可透過主被動台股ETF來介入台股。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤在過去單日震盪千點以上共有九次，後5日、後10日、後20日、後30日平均漲幅分別為5.0%、7.1%、8.2%、12.0%，平均上漲機率也都有九成以上。大盤在創高後拉回整理，投資人可以選擇具攻守兼備、靈活操作特性的台股主動式ETF。因為在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度尋求超額報酬機會。

主動群益台灣強棒ETF （00982A）經理人陳沅易表示，台股後市來看，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業。

主動群益科技創新經理人陳朝政強調，在產業面確認人工智慧需求將持續爆發，且全球先進製程擴產動能無虞的背景下，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局。在操作策略上，核心布局應緊扣人工智慧基礎建設這一長線主軸，特別是半導體設備、先進封裝技術以及光通訊技術中的共同封裝光學組件（CPO）等族群。

凱基台灣AI50 ETF研究團隊表示，AI商機愈滾愈大，不只AI先進製程成為市場資金寵兒，相關先進封測、ASIC晶片設計服務等伺服器產業鏈投資吸引力也已浮現。隨著CSP大廠傾向將後端設計外包，台系ASIC晶片設計服務商將有望迎來龐大商機；短期仍需關注政治事件與通膨等不確定因素。