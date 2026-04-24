台股平衡基金 抗波動

大盤在頻創新高後，昨（23）日上下震盪逾1,700點。法人表示，台股目前操作難度提高，建議投資人現階段可透過台股平衡基金因應市場波動。根據統計，18檔台股平衡基金今年以來平均績效46.9%，勝過大盤的30.7%，其中打敗大盤的台股平衡基金有17檔。

觀察台股平衡基金今年以來平均績效以聯邦金鑽平衡基金的65.7%表現最好，其次第一金中概平衡基金也有62.6%，這兩檔基金績效皆漲逾六成；績效逾五成的還有群益安家基金的55.1%、野村平衡基金的53.9%、群益平衡王基金的52.6%等七檔。

近月來台股平衡基金績效表現最好的是群益平衡王基金達28.6%，其次是群益安家基金26.0%，群益真善美基金以25.9%緊追在後。

群益平衡王暨群益安家基金經理人李蕙君表示，市場資金仍持續尋找成長機會，尤其AI供應鏈內部的資金重新配置，使得盤面維持活絡度。在光學應用跨入新型通訊架構、智慧自動化供應鏈想像空間擴大，以及軍事國防自主與高頻通訊題材升溫等多重利多題材加持下，台股的投資機會依然廣泛，且具備深厚的層次感，維持拉回分批布局的策略，將是當前環境下的最佳選擇。

群益真善美基金經理人陳威哲建議，投資人可採取風險控管與區間操作並行的策略，面對高檔震盪環境，避免過度追高，改以分批布局與逢回承接為主要操作原則。產業布局方向上，AI帶動的供應鏈升級仍是市場核心主軸，包括高階材料、先進電源架構、散熱與光通訊、資料中心與通訊設備、低軌衛星與電力設備等領域。

復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，美伊戰事對股市的影響性降低，使得台股近期重返多頭走勢，不過仍須留意油價對通膨的影響，進而評估是否牽動股市中長期表現。在操作策略上採偏多操作，以電子股為主要配置，並搭配權值股與成長股進行布局，預期AI半導體超級周期持續，相關受惠供應鏈族群，仍將是布局台股掌握超額報酬機會的主軸。

群益投信台股研究團隊表示，台股平衡基金的優勢在於不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動，適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，也能掌握市場走升的投資契機，有助投資組合效益。在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，為進可攻、退可守的投資工具。