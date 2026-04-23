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富蘭克林：新興市場明確進入新的上升循環

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧表示，新興市場明確進入新的上升循環，這是近十年來對新興市場最有利的總經環境之一。

富蘭克林投顧指出，新興市場目前在總體環境上擁有多項優勢，包括美元不再強勢升值、通貨膨脹受控且降息循環啟動、財政與外匯體質強健等，這是近十年來對新興市場最有利的總經環境之一。

在獲利方面，富蘭克林投顧指出，2022-2023年之後，新興市場獲利成長重新加速，目前已明確進入新的上升循環，並為全球主要股市中最高的獲利成長率，有助提振新興股市表現優於成熟股市。

此外，富蘭克林投顧指出，新興市場投資標的已轉為全球產業領導者，加上公司治理與資本紀律顯著改善，這個資產類別的風險特性已經與過去完全不同。

外匯 富蘭克林 新興市場

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