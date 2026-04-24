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法人：AI支出力撐多頭

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

隨美伊停戰協議不斷更新，油價近日又蠢蠢欲動。摩根資產管理表示，企業獲利將成為推升股票動能的關鍵，由於科技巨頭對AI的資本支出持續提升、相關訓練模型成本也逐步下降，市場預期台灣電子產品出口表現也會持續走強，進而帶動台股的表現。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，過去35年在全球範圍內曾發生超過八起重大的地緣衝突事件，但根據統計，地緣衝突僅會對美股與亞股造成短期影響，多數時候指數反彈多會發生在衝突爆發後的一至三個月內。對於當前的中東戰事，投資人雖然仍要關注通膨的影響，但最終還是要回歸基本面數據。

許長泰認為，科技巨頭對AI相關的資本支出仍持續成長，且美國企業的AI普及度，預期也會在未來六個月內由目前的18%提升至22%，其中在資訊、金融保險、醫療保健等領域的增長速度較快，進而帶動股價表現。

摩根環球市場策略師林雅慧表示，以台股為例，過去長期以來，台股的表現與電子產品的出口高度相關；若按過去20年14.4倍平均本益比來看，當前台股18.6倍本益從表面看來確實偏貴。受惠AI趨勢下，台股已發生結構性的改變，隨著台廠供應鏈的出口持續擴大，台股的每股盈餘也持續上調，最新的獲利年增率已來到35%，對照目前18.6倍的本益比來看，台股的估值就不算貴。

美國 台股 中東戰事

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