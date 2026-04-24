複合債基金 危機入市

美伊戰事接近尾聲，風險性資產反彈，美國10年期公債殖利率回落至4.3%附近，激勵債券回溫。根據統計，面臨危機時把握機會布局債市，一年後報酬率均為正值。投信建議，可選擇能依據市況動態調整的複合債基金，在掌握債券成長契機同時分散風險。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，金融市場已率先反應戰爭有望結束的樂觀預期，美國10年期公債殖利率自美伊開戰以來一度上揚至近4.4%，上周回跌至4.3%附近且最低曾到4.28%，近一周信用債與新興債、邊境債等均呈上揚走勢，重回上升軌道。

野村全球多元收益債券投資團隊表示，回顧歷史經驗，不論是全球金融危機、新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭，最終都看到資產價格復原，甚至創新高，風險資產總是帶來高報酬。美伊衝突造成的通膨風險可能會減退，經濟條件將回到相對溫和的環境，即通膨受控、勞動市場出現一些疲軟，美國聯準會仍偏向降息，將保持警戒但不致悲觀，繼續維持金融債、新興債、可轉債部位，並預期在一個以「收益」為主的溫和環境下，這些部位長期可望提供正報酬。

樓克望指出，綜觀過去歷史危機事件，包括2008年金融海嘯、2010年歐債危機、2011年美債降評、2016年希臘債務問題、2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情、2022年俄烏戰爭與美國暴力升息及2025年美國解放日等，投資人若趁危機時市場低檔之際投入債市，例如美國綜合債、金融債，新興美元主權債與可轉債，一年後均可達正報酬，其中，新興美元主權債與可轉債漲幅相對突出，市場反轉時表現一鳴驚人。