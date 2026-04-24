快訊

鋒面通過+東北季風增強 今雷雨突襲狂轟大降溫 勞動節連假天氣曝

重兵壓境！ 多達26艘美國軍艦正部署伊朗附近

聽新聞
0:00 / 0:00

複合債基金 危機入市

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美伊戰事接近尾聲，風險性資產反彈，美國10年期公債殖利率回落至4.3%附近，激勵債券回溫。根據統計，面臨危機時把握機會布局債市，一年後報酬率均為正值。投信建議，可選擇能依據市況動態調整的複合債基金，在掌握債券成長契機同時分散風險。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，金融市場已率先反應戰爭有望結束的樂觀預期，美國10年期公債殖利率自美伊開戰以來一度上揚至近4.4%，上周回跌至4.3%附近且最低曾到4.28%，近一周信用債與新興債、邊境債等均呈上揚走勢，重回上升軌道。

野村全球多元收益債券投資團隊表示，回顧歷史經驗，不論是全球金融危機、新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭，最終都看到資產價格復原，甚至創新高，風險資產總是帶來高報酬。美伊衝突造成的通膨風險可能會減退，經濟條件將回到相對溫和的環境，即通膨受控、勞動市場出現一些疲軟，美國聯準會仍偏向降息，將保持警戒但不致悲觀，繼續維持金融債、新興債、可轉債部位，並預期在一個以「收益」為主的溫和環境下，這些部位長期可望提供正報酬。

樓克望指出，綜觀過去歷史危機事件，包括2008年金融海嘯、2010年歐債危機、2011年美債降評、2016年希臘債務問題、2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情、2022年俄烏戰爭與美國暴力升息及2025年美國解放日等，投資人若趁危機時市場低檔之際投入債市，例如美國綜合債、金融債，新興美元主權債與可轉債，一年後均可達正報酬，其中，新興美元主權債與可轉債漲幅相對突出，市場反轉時表現一鳴驚人。

債券 美國聯準會 美國

延伸閱讀

迎戰降息循環！00988B短天期債券ETF…鎖定高息還能拚價差

境外基金上月規模縮水

國際股市資金動能回溫 美股基金人氣稱霸 單周淨流入173億美元最吸金

升息接近高原 這檔3A級債ETF成市場新焦點

相關新聞

台股平衡基金 抗波動

大盤在頻創新高後，昨（23）日上下震盪逾1,700點。法人表示，台股目前操作難度提高，建議投資人現階段可透過台股平衡基金因應市場波動。根據統計，18檔台股平衡基金今年以來平均績效46.9%，勝過大盤的30.7%，其中打敗大盤的台股平衡基金有17檔。

大盤巨震後 可望甜蜜反彈

台股加權指數昨（23）日上下震盪逾千點，根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日震盪千點以上共有九次，不過大震盪後市平均表現來看都是正報酬，顯示市場在短暫震盪後表現仍可期。建議投資人可透過主被動台股ETF來介入台股。

TISA級台股基金 耀眼

臺灣集中保管結算所2025年6月推動TISA帳戶，目前已有29家投信響應、超過80檔TISA基金供投資人選擇；台股今年以來強勁上漲，TISA級別的台股基金表現耀眼，今年漲幅前十強報酬率超過70%。

日股商品 拉回分批配置

日經225指數近日一度衝過6萬點，創下新高。法人表示，日本股市今年來屢次衝高後修正，卻不改結構利多，經濟基本面也緩步擴張有利後市表現。日股相關基金，可逢拉回分批布局。

複合債基金 危機入市

美伊戰事接近尾聲，風險性資產反彈，美國10年期公債殖利率回落至4.3%附近，激勵債券回溫。根據統計，面臨危機時把握機會布局債市，一年後報酬率均為正值。投信建議，可選擇能依據市況動態調整的複合債基金，在掌握債券成長契機同時分散風險。

法人：AI支出力撐多頭

隨美伊停戰協議不斷更新，油價近日又蠢蠢欲動。摩根資產管理表示，企業獲利將成為推升股票動能的關鍵，由於科技巨頭對AI的資本支出持續提升、相關訓練模型成本也逐步下降，市場預期台灣電子產品出口表現也會持續走強，進而帶動台股的表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。