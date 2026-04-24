日股商品 拉回分批配置

日經225指數近日一度衝過6萬點，創下新高。法人表示，日本股市今年來屢次衝高後修正，卻不改結構利多，經濟基本面也緩步擴張有利後市表現。日股相關基金，可逢拉回分批布局。

野村日本領先基金經理人高君逸表示，日股持續釋放正向訊號，基本面改善與資金回流正同步發酵，外資4月10日單周買超4兆日圓創歷史新高，顯示在前期劇烈修正後，評價與基本面吸引力重新浮現。

觀察日本總合研究所發布最新的4月經濟展望，日本消費者信心已隨薪資上升而改善，民間消費與資本支出均被上修，日本經濟呈現「內需與投資雙支撐」格局。政策面上，日本政府4月7日通過高達122兆日圓的2026年度總預算案，包括社福、公共建設、防衛與能源相關支出均顯著提升，為景氣提供中期支撐，有助企業訂單能見度提升。

高君逸指出，野村日本領先基金的產業配置，正好對應當前及中長期日本市場的核心利多主軸。整體持股高度集中於日本工業、金融、不動產與能源等關鍵產業，展現對「內需復甦、結構轉型與政策投資」三大趨勢的整合式布局。

展望後市，日本經濟已逐步擺脫長期通縮，薪資、消費與企業投資形成正向循環，結構性改革與政策紅利持續推進，日股中長期成長基礎仍具韌性。值得留意的是，國際重量級投資人如巴菲特亦多次表態看好日本企業的治理改善與長期獲利潛力，並持續加碼投資日本市場，更凸顯日股在全球資產配置中的中長期價值。

元大投顧表示，美國總統川普宣布無限期延長與伊朗的停火期限，支撐市場風險偏好，使得日經指數日前創下歷史新高；然而，部分獲利了結賣壓浮現，預期市場仍走創高後修正格局。

此外，日股近期漲勢集中於半導體設備、光纖電纜及電子零組件等。展望後市，日本經濟維持緩步擴張，是支撐日股上行趨勢因素。