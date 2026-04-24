TISA級台股基金 耀眼

臺灣集中保管結算所2025年6月推動TISA帳戶，目前已有29家投信響應、超過80檔TISA基金供投資人選擇；台股今年以來強勁上漲，TISA級別的台股基金表現耀眼，今年漲幅前十強報酬率超過70%。

凱基投信表示，TISA級別基金免手續費、且經理費較一般級別讓利約0.45%至1.1%，最低千元即可入手，更有定期定額的限制，讓時間複利策略內建在投資商品本身，滿足投資人長期投資、追求更具競爭力績效表現的需求。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，AI需求持續強勁，今年3月台灣出口額達801.8億美元、創歷史新高，帶動今年來台股表現暢旺。

然而，台股一再創高，許多主流股入手門檻愈來愈高，對小資族來說更是遙不可及。此時以TISA級別基金投資台股，最低千元即可入手，提供投資人掌握台股長期成長潛力的機會。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出年增率上修至逾50%，顯示AI投資動能未歇，加上台積電（2330）法說釋出先進製程需求強勁訊號，成為推升指數創高的重要推力。

陳茹婷指出，AI長期需求趨勢明確，半導體供應鏈仍處於供不應求格局，看好先進製程晶圓代工、先進封裝與測試、封裝級解熱、高階CCL與電路板，以及電力與能源相關族群前景。

不過，陳茹婷也提醒，現階段部分個股評價偏高，操作上建議保留現金，待回檔分批布局基本面具優勢的標的。惟短線仍須留意潛在干擾因素，包括美國退回關稅恐使財政惡化、美元轉弱，高油價對通膨影響，以及美伊和談變數。