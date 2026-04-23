中東液化天然氣出口受阻 美國獲轉單效益利多

美伊戰爭導致中東液化天然氣（LNG）出口受阻，美國轉單效應浮現。玉山投信指出，近期美伊戰爭導致荷莫茲海峽遭到封鎖，全球LNG供應量驟減17%，歐洲LNG價格自中東爆發衝突以來已上漲55%至65%，由美國為歐洲最大LNG供應來源，在此條件下最有條件承接中東供給缺口，讓美國LNG除受惠漲價外還多了供應鏈轉移利多。

玉山全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，LNG的原理是將天然氣在常壓下冷卻至約-162℃，使其由氣態轉變為液態，體積縮小約600倍，便於長距離運輸與儲存，燃燒後污染較低，被視為相對清潔的化石能源。

由於全球天然氣儲量與主要供應國集中在俄羅斯、中東與北美，因此美伊戰爭對於中東LNG影響相當大，特別是全球最大LNG廠區Ras Laffan遭戰事重創，該區供應全球約20%天然氣，預期未來修復期長達3至5年。

王翔慧說明，在美伊尚未發生衝突前，市場預估LNG今年可能出現供給過剩，但隨著Ras Laffan關鍵設施遭到破壞、擴建計畫可能遞延，2026年全球LNG將呈現供需赤字，2027至2028年之後的過剩供給預估也隨之下修，未來對於LNG的高度依賴國將尋求更可靠的供應者。

王翔慧分析，目前從全球LNG基建計劃來看，已確定擴建計畫主要集中在美國與中東地區，加計考量地緣政治風險問題之後，美國將是能源風險分散之下的最大受益地區，其中，北美能源中游業者又是天然氣用量的受惠者，觀察北美能源中游族群今年來的強勢多頭，帶動股價來到歷史相對高位水準，而基本面結構的轉強，包括槓桿明顯下降、股息持續增長、資本紀律強化，以及成本結構改善等，讓產業股價獲得更高的溢價空間，並維持產業多頭格局。

王翔慧認為，美伊戰爭爆發使得能源價格飆升，市場對通膨復燃擔憂上升以及對聯準會降息預期下滑，但以往對利率較為敏感的基礎建設產業，依然在今年繳出亮眼成績，預期殖利率往長期平均值修正的中長線趨勢，搭配能源、電力等基建持續受到市場關注，將為基礎建設產業提供更大利基。