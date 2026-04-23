越南股市升溫 逢低布局

越南股市投資熱度明顯升溫，根據越南交易所統計，3月單月新增開戶數突破34萬戶，創近年新高，顯示在市場震盪之際，資金反而加速進場。越南證券帳戶數已逼近1,270萬戶，國內散戶參與度持續提升，內資動能成為支撐市場的重要力量，投資人可分批布局越南相關ETF、基金。

3月越南股市主要指數承壓，但市場並未出現明顯撤出，反而吸引大量新投資人進場，同步帶動成交量回升，顯示低檔承接力道逐步轉強。此外，富時羅素已於4月8日正式確認，將越南股市由邊境市場升級為新興市場，並預計於9月生效。此為資本市場發展的重要里程碑，未來有望吸引被動與主動資金持續流入，帶動流動性與市場評價同步提升。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南整體指數已強勢站回所有均線之上，技術面明顯轉強，短期仍具撐盤力道。後市關鍵在市值型權值股能否延續強勢，將牽動整體行情表現。

盤面已出現明顯類股輪動跡象，資金由權值股逐步擴散至內需與工業相關族群，包括工業地產、化肥、出口與消費類股接棒上漲。其中地產族群表現最為突出，顯示政策與基建題材持續發酵；同時，工業地產與出口導向族群亦受惠於供應鏈轉移與外需支撐，資金流入動能增強。市場正進入加速輪動階段，投資主軸由大型權值股延伸至具成長性與政策支持的中型題材股。

陳仲愷指出，政策面亦提供中長期支撐。越南財政部推動稅制改革，短期透過調整免稅門檻與申報制度因應能源價格與通膨壓力；中長期則提升政策彈性，強化經濟調控能力，對資本市場發展具正面意義。富邦越南ETF具備高度代表性，涵蓋金融、地產與消費等核心產業，可望同時受惠於內資擴張與外資回流雙重動能。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南胡志明指數歷經3月的震盪後，短線逐步攀升回穩。