快訊

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

越南股市升溫 逢低布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

越南股市投資熱度明顯升溫，根據越南交易所統計，3月單月新增開戶數突破34萬戶，創近年新高，顯示在市場震盪之際，資金反而加速進場。越南證券帳戶數已逼近1,270萬戶，國內散戶參與度持續提升，內資動能成為支撐市場的重要力量，投資人可分批布局越南相關ETF、基金。

3月越南股市主要指數承壓，但市場並未出現明顯撤出，反而吸引大量新投資人進場，同步帶動成交量回升，顯示低檔承接力道逐步轉強。此外，富時羅素已於4月8日正式確認，將越南股市由邊境市場升級為新興市場，並預計於9月生效。此為資本市場發展的重要里程碑，未來有望吸引被動與主動資金持續流入，帶動流動性與市場評價同步提升。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南整體指數已強勢站回所有均線之上，技術面明顯轉強，短期仍具撐盤力道。後市關鍵在市值型權值股能否延續強勢，將牽動整體行情表現。

盤面已出現明顯類股輪動跡象，資金由權值股逐步擴散至內需與工業相關族群，包括工業地產、化肥、出口與消費類股接棒上漲。其中地產族群表現最為突出，顯示政策與基建題材持續發酵；同時，工業地產與出口導向族群亦受惠於供應鏈轉移與外需支撐，資金流入動能增強。市場正進入加速輪動階段，投資主軸由大型權值股延伸至具成長性與政策支持的中型題材股。

陳仲愷指出，政策面亦提供中長期支撐。越南財政部推動稅制改革，短期透過調整免稅門檻與申報制度因應能源價格與通膨壓力；中長期則提升政策彈性，強化經濟調控能力，對資本市場發展具正面意義。富邦越南ETF具備高度代表性，涵蓋金融、地產與消費等核心產業，可望同時受惠於內資擴張與外資回流雙重動能。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南胡志明指數歷經3月的震盪後，短線逐步攀升回穩。

越南 羅素

延伸閱讀

00885一年漲60%！他曬一圖表喊跟當年台灣很像：越南股市又要起飛了？

台股基金好威！近一季前十強交出超過70%亮眼成績

櫃買火力猛連十漲 這檔被動ETF聚焦上櫃龍頭、成分股新增弘塑

台股基金十強季漲70% 富邦小而美報酬率77.8%稱冠

相關新聞

越南股市升溫 逢低布局

越南股市投資熱度明顯升溫，根據越南交易所統計，3月單月新增開戶數突破34萬戶，創近年新高，顯示在市場震盪之際，資金反而加速進場。越南證券帳戶數已逼近1,270萬戶，國內散戶參與度持續提升，內資動能成為支撐市場的重要力量，投資人可分批布局越南相關ETF、基金。

市值型持有聯發科 吃補

IC設計龍頭股聯發科（2454）股價連兩日強勢表現，讓八檔含聯發科的百億市值型ETF跟著進補，4月以來全面繳出雙位數報酬。其中凱基台灣TOP50（009816）、元大臺灣ESG永續、群益台ESG低碳50、國泰台灣領袖50，以及永豐台灣ESG等五檔更上漲逾兩成。

債券商品 穩健獲利

中東局勢前景不明，因應市場不確定因素多，主動式ETF大受歡迎。法人指出，投資人投資固定收益產品時，可以配置部分主動式債券ETF，以兼顧收益需求及風險控管，並以主動選債策略也能提升投資效率。

台股基金五強漲逾83% 主動操作策略靈活 今年來績效傲人

台股表現世界強，今年來漲幅破三成，帶動主動操作的台股基金平均繳交出近六成的亮眼績效，其中，最強一檔元大新主流基金更以近100%績效一枝獨秀，稱霸台股基金。

149檔商品淨值創新高 統一台股增長受益人43萬最多

台股氣勢如虹，頻創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，152檔主動台股基金表現中，僅三檔未創新高；統計包括群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、群益馬拉松、統一台股增長主動式ETF、群益台灣科技創新主動式ETF、國泰中小成長等149檔淨值與大盤同創新高，讓1,666,722位受益人都賺錢。

九投信台股基金規模逾400億元

台股漲勢凌厲，不僅讓ETF市場火熱，也帶動投信台股基金投資熱度大增，進而推升規模明顯成長。根據投信投顧公會統計至3月底，共有九家投信業者台股共同基金規模超過400億元，包括玉山、安聯、統一、野村、元大、國泰、復華、富邦、群益，反映出除了ETF外，台股基金也是投資人參與市場的重要管道之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。