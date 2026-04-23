149檔商品淨值創新高 統一台股增長受益人43萬最多

台股氣勢如虹，頻創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，152檔主動台股基金表現中，僅三檔未創新高；統計包括群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、群益馬拉松、統一台股增長主動式ETF、群益台灣科技創新主動式ETF、國泰中小成長等149檔淨值與大盤同創新高，讓1,666,722位受益人都賺錢。

觀察淨值新高的主動台股基金前十，統一台股增長主動式ETF受益人數431,800人居首，排第二的群益台灣精選強棒主動式ETF受益人數也達163,505人。

群益台灣科技創新主動式ETF經理人陳朝政指出，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業。

群益台灣精選強棒主動式ETF基金經理人陳沅易表示，整體看來，台股基本面仍強，台灣企業2026年獲利預估年增31%、CSP資本支出持續。長期AI伺服器需求仍具中長期實質企業資本支出趨勢，加上台灣主要半導體電子相關帶來的先進代工、封裝供應鏈需求仍強，對大盤仍為偏多看法。

主動復華未來50經理人呂宏宇表示，由於AI出口強勁，持續挹注台灣出口表現及企業營收獲利動能，因應AI由訓練開始進入推論驅動的階段，衍生龐大AI基礎設施需求，但在擴產速度限制下，所造成的關鍵零組件的缺貨漲價效應，持續帶動台股整體企業獲利上修。