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九投信台股基金規模逾400億元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股漲勢凌厲，不僅讓ETF市場火熱，也帶動投信台股基金投資熱度大增，進而推升規模明顯成長。根據投信投顧公會統計至3月底，共有九家投信業者台股共同基金規模超過400億元，包括玉山、安聯、統一、野村、元大、國泰、復華、富邦、群益，反映出除了ETF外，台股基金也是投資人參與市場的重要管道之一。

分析台股基金規模超前投信業者，多為深耕台股多年的本土投信，或是旗下台股基金績效有口皆碑的投信公司，以玉山投信為例，玉山旗下共六檔台股基金，其中有不少成立悠久、在市場上知名度高的老字號基金，如玉山高成長基金（原 : PGIM保德信高成長基金）等，當台股呈現多頭態勢時，除了市場上漲帶動的規模上升，也包含投資人透過定期定額或單筆申購積極參與的資金。

玉山中小型股基金（原：PGIM保德信中小型股基金）經理人杜欣霈指出，自從地緣政治風險影響遞減後，台股多頭銳不可當，不斷改寫歷史新高。

這波AI驅動的台股多頭未見暫歇訊號，看好半導體與AI供應鏈帶動企業盈餘持續上修，加上第1季外銷訂單年增五成、中經院近日也上修台灣經濟成長率至7.22%等，成為台股基本面托底的有力支撐，且匯率未再大幅升值，推動台股多頭格局強勢。

杜欣霈表示，考量AI帶來的結構性獲利成長與更高的股東權益報酬率，台股已進入新常態本益比格局，也是台股續創新高的重要推動力，台股的合理預估本益比區間已從過去的15至16倍，上移至17至19倍。

基本面 元大 群益

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