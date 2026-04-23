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台股基金五強漲逾83% 主動操作策略靈活 今年來績效傲人

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股表現世界強，今年來漲幅破三成，帶動主動操作的台股基金平均繳交出近六成的亮眼績效，其中，最強一檔元大新主流基金更以近100%績效一枝獨秀，稱霸台股基金。聯合報系資料照
台股表現世界強，今年來漲幅破三成，帶動主動操作的台股基金平均繳交出近六成的亮眼績效，其中，最強一檔元大新主流基金更以近100%績效一枝獨秀，稱霸台股基金。聯合報系資料照

台股表現世界強，今年來漲幅破三成，帶動主動操作的台股基金平均繳交出近六成的亮眼績效，其中，最強一檔元大新主流基金更以近100%績效一枝獨秀，稱霸台股基金。

今年截至4月21日，台股一般股票型基金平均績效達59.15%，其中，前五名皆繳交出83%以上亮眼績效，元大新主流基金以97.95%居冠，其次為元大卓越87.15%、元大2001的87.03%、元大經貿的85.33%、野村台灣運籌也漲83.8%。

至於近期熱度極高的台股主動式ETF，同期間平均績效41.38%，績效最強的主動群益科技創新61.95%，而近期成交量大、申購熱度極高的主動統一台股增長59.15%次之、其餘為主動第一金台股優58%、主動台新優勢成長55.65%、主動中信台灣卓越50.8%。

法人分析，主動式ETF有包含每日公布持股、交易度更靈活等優勢，惟市場熱度提升、規模漸增下，進出中小型股的難度會隨之增加，此外，在ETF進出上仍須留意合理的折溢價幅度，適合不想要波動太大以及有現金流需求的投資人；相較之下，主動基金領先者規模適中，且無須每日揭露持股，更有利靈活操作追求績效，且多數台股基金並不配息，更積極追求資本利得成長的投資人可以多加留意。

元大新主流基金研究團隊表示，過去很長一段時間台股與蘋果供應鏈畫上等號，但這波AI趨勢創造了全新的產業動能。

基於企業獲利高成長支持評價面帶動評價面向上的格局，上市櫃半導體、電子零組件多頭題材充沛，推動台股進入成長主升段，看好資金輪動將持續創造主動基金超額報酬機會。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，針對當前台股盤勢與產業趨勢，首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

元大 不配息

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