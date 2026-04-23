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債券商品 穩健獲利

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東局勢前景不明，因應市場不確定因素多，主動式ETF大受歡迎。法人指出，投資人投資固定收益產品時，可以配置部分主動式債券ETF，以兼顧收益需求及風險控管，並以主動選債策略也能提升投資效率。

聯博投信指出，ETF市場正經歷資金結構轉變。五年來，美國主動式ETF規模快速擴張，資金淨流入量由2020年的約590億美元成長至2025年的逾4,500億美元，累計成長近八倍。到2026年第1季，主動式ETF淨流入占整體ETF淨流入比例由12%明顯提升至40%。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕分析，主動式ETF可依基本面與市況靈活調整投資組合，不受指數成分限制，在震盪環境中更具操作彈性與投資價值。

鍾郁婕指出，主動式債券ETF經理人可以根據對利率環境的判斷，主動調整存續期長短以控管利率風險；同時透過主動選債，有機會剔除財務體質較弱或槓桿過高的發行人，保留具價值的標的，提升整體投資效率。

以主動聯博全球非投（00984D）為例，聚焦基本面改善且利差較具吸引力的公司，包括汽車經銷商、獨立能源商與運輸服務等；同時配置金融、醫療保健產業，藉由穩定現金流與較佳債信品質，有助於降低整體投資組合波動並平衡風險。

00984D以違約率較低的BB與B等級債券為核心，自今年2月掛牌以來，持續獲得投資人關注，受益人數成長28%，顯示投資人逐步提升風險意識，轉向兼具收益與防禦特性資產。00984D已公告首次配息資訊，每受益權單位擬配發0.085元，將於5月4日除息。

主動貝萊德優投等ETF則聚焦全球投資等級債市場，訴求為主動管理、智能選債與收益優化策略，依據利率環境與信用變化，動態調整存續期間與產業配置，提高投資組合應變能力。此外，以靈活運用期貨與選擇權策略，以拓展收益來源。

主動貝萊德優投等ETF經理人游忠憲認為，投等債現階段具三優勢。首先，殖利率居相對高檔，可望鎖定較具吸引力收益水準；其次，投等債發行企業信用體質較平穩，在經濟放緩但尚未衰退階段，有機會發揮抗震效果；第三，若聯準會釋出更明確的降息訊號，投等債也有資本利得的空間。

美國 中東 指數

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