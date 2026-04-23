市值型持有聯發科 吃補

IC設計龍頭股聯發科（2454）股價連兩日強勢表現，讓八檔含聯發科的百億市值型ETF跟著進補，4月以來全面繳出雙位數報酬。其中凱基台灣TOP50（009816）、元大臺灣ESG永續、群益台ESG低碳50、國泰台灣領袖50，以及永豐台灣ESG等五檔更上漲逾兩成。

聯發科4月初落底後，股價展開一波強力反彈，成分股含「發哥」的大型市值型ETF也跟著水漲船高，總計4月以來8檔ETF報酬全數從17%起跳。法人表示，Google最新一代TPU問世在即，市場預期聯發科作為台廠供應鏈之一，將能吃到商機大餅，近期聯發科股價強勢表態，帶動含聯發科ETF表現亮眼。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，近期台股呈現百花齊放，市場關注焦點已從AI先進製程擴散到相關先進封測、ASIC晶片設計服務等伺服器產業鏈。除了資金熱度，台股基本面也具強勁支撐，拜AI需求持續暢旺之賜，資通訊與電子零組件出口同步創高，台股3月出口額突破800億美元大關，創下單月歷史新高。

展望後市，凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，AI需求可望持續突破台股傳統淡旺季規律，支撐台灣出口續站高檔，成為支撐台股續航的核心動能。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹指出，今年AI將進入商轉收成期，AI外溢效益逐漸顯現，也帶動資金開始轉往關鍵零組件，包括光通訊、PCB、記憶體、測試介面等類股皆是近期資金寵兒。尤其自輝達GTC大會與OFC大會後，市場焦點在AI資料中心對光通訊產品的爆發性需求，也讓AI基礎建設類股、半導體族群在大盤偏高檔震盪之時依然有相對強勢的表現。後續可聚焦在具備科技趨勢且定價權強的企業。