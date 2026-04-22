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越南股市場變數減少 基本面有望提升下半年行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

越南市場觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數歷經3月震盪後，短線逐步攀升回穩，但仍需觀察戰爭事件的發展，以及後續關鍵原物料的供給狀況，另外，隨著越南升級新興市場確定，以及國會選舉的結束，市場不確定性進一步下降，在越南基本面強勁帶動下，下半年行情仍值得期待。

張晨瑋補充，短線受戰爭干擾，使得能源供應出現不確定性，值得留意的是越南政府採取積極行動，日前總理與科威特、卡達俄羅斯等達成相關協議，確保能源供應的穩定性及降低對中東的依賴，隨後，官方擬定相關政策，包括將石油產品的最惠國進口關稅降至0%，並降低主要燃油稅，相關稅收等，有望提高越南應對油價的彈性並抑制通膨惡化，穩固經濟基本面。

俄羅斯 國會 卡達

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