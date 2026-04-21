快訊

新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

聽新聞
0:00 / 0:00

美科技類股反彈帶勁 七巨頭波段大漲近19% 法人看好受惠 AI 趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
美伊戰事趨緩，2026年3月底市場修正落底後，觀察包括標普500、那斯達克100、彭博科技七巨頭等美股相關指數這波反彈表現，其中彭博科技七巨頭指數表現最為強勢，波段反彈幅度近19%。AI示意圖。（路透）
美伊戰事趨緩，2026年3月底市場修正落底後，觀察包括標普500、那斯達克100、彭博科技七巨頭等美股相關指數這波反彈表現，其中彭博科技七巨頭指數表現最為強勢，波段反彈幅度近19%。AI示意圖。（路透）

美伊戰事趨緩，今(2026)年3月底市場修正落底後，觀察包括標普500、那斯達克100、彭博科技七巨頭等美股相關指數這波反彈表現，其中彭博科技七巨頭指數表現最為強勢，波段反彈幅度近19%。

標普500指數是國內多檔美股ETF所使用的追蹤指數，包括元大S&P500（00646）、富邦標普500等；那斯達克100指數則是美國科技股ETF主要參考的追蹤指數，包括富邦NASDAQ、中信NASDAQ 100等。彭博科技七巨頭指數表現則與科技七巨頭為核心，占比達七成的大華美國MAG7+有高度相關。

全球市場因戰爭風險衝擊，在3月底皆出現大幅回落，但隨戰爭風險鈍化，4月股市回暖，美股全面反彈，其中最受市場矚目的AI霸主輝達更是一掃先前的低迷，一度創下連漲11個交易日的紀錄，寫下史上最長連漲紀錄。

在輝達為首的科技七巨頭強勢帶領下，各美股指數中，以彭博科技七巨頭指數反彈最多，累積上漲接近19%，那斯達克100指數與標普500指數則分別上漲約16%和12%。

法人表示，在AI趨勢下，科技七巨頭是最具獲利能力的一群企業，在AI基礎建設、平台、應用面上全面占據壟斷地位，成長明確、基本面扎實，是市場避險情緒淡化後，資金回流的首選。

大華銀投信表示，大華美國MAG7+持股集中於AI時代最具競爭優勢的科技七巨頭，高達七成的比重，是市面上數一數二「高純度AI」ETF，成為這波美股回漲的領頭羊，隨AI預期在今年進入落地商用階段，應用滲透率拉升。

輝達 風險 美國

延伸閱讀

美股V轉誰最強？MAG7修正後反彈勝率100%…想抄底009815成首選

被動打敗主動！00935今年狂賺逾50％狠甩主動型ETF…股添樂教這招去化資金

美股收盤／三大指數小幅收黑 憂美伊談判前景 費半逆勢連九創新高

台積電（2330）法說行情發威！台股收復失土創新高…00894抱緊AI高價股同創天價

相關新聞

台股基金十強季漲70% 富邦小而美報酬率77.8%稱冠

台股多頭氣勢延續，在AI與產業成長題材持續發酵下，帶動主動式基金績效全面噴發。觀察近一季表現，前十強台股基金報酬率全數突破70%，遠優於加權指數同期僅上漲16.3%，展現主動式選股與操作能力的優勢。

台股基金犀利 定期定額創高 0050穩居扣款王

受到中東戰爭衝擊，金融市場3月劇震，台股單月暴跌3,691點，為史上最大跌點紀錄，不過，震盪帶動資金逢低加碼，據投信投顧公會統計，全體主、被動基金定期定額金額3月成長67.89億元，攀升至311.14億元，創下新高。

富坦新興月收益 攻守兼備

美伊有望進入第二輪談判，全球金融市場似有淡化中東緊張情勢利空衝擊跡象，除美股創新高外，新興市場的台、韓、巴西股市近期也皆有創新高。

美科技類股反彈帶勁 七巨頭波段大漲近19% 法人看好受惠 AI 趨勢

美伊戰事趨緩，今（2026）年3月底市場修正落底後，觀察包括標普500、那斯達克100、彭博科技七巨頭等美股相關指數這波反彈表現，其中彭博科技七巨頭指數表現最為強勢，波段反彈幅度近19%。

境外基金上月規模縮水

美伊衝突造成3月全球資本市場大震盪，統計境外基金3月淨贖回約20億元，加上淨值大幅修正，導致在台整體規模暴跌2,041億元，跌破5兆元大關，降至4.98兆元。

半導體族群 伺機布局

AI已成為驅動產業的核心動能，根據研究機構預估，全球半導體營收將於2026年突破1.3兆美元，創下近20年來最強勁成長周期，其中AI相關應用占比上看三成，顯示產業成長是由AI算力集中爆發所帶動。半導體相關投資標的表現突出，帶動主題型ETF績效明顯領先，投資人可伺機布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。