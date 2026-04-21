美科技類股反彈帶勁 七巨頭波段大漲近19% 法人看好受惠 AI 趨勢

美伊戰事趨緩，今(2026)年3月底市場修正落底後，觀察包括標普500、那斯達克100、彭博科技七巨頭等美股相關指數這波反彈表現，其中彭博科技七巨頭指數表現最為強勢，波段反彈幅度近19%。

標普500指數是國內多檔美股ETF所使用的追蹤指數，包括元大S&P500（00646）、富邦標普500等；那斯達克100指數則是美國科技股ETF主要參考的追蹤指數，包括富邦NASDAQ、中信NASDAQ 100等。彭博科技七巨頭指數表現則與科技七巨頭為核心，占比達七成的大華美國MAG7+有高度相關。

全球市場因戰爭風險衝擊，在3月底皆出現大幅回落，但隨戰爭風險鈍化，4月股市回暖，美股全面反彈，其中最受市場矚目的AI霸主輝達更是一掃先前的低迷，一度創下連漲11個交易日的紀錄，寫下史上最長連漲紀錄。

在輝達為首的科技七巨頭強勢帶領下，各美股指數中，以彭博科技七巨頭指數反彈最多，累積上漲接近19%，那斯達克100指數與標普500指數則分別上漲約16%和12%。

法人表示，在AI趨勢下，科技七巨頭是最具獲利能力的一群企業，在AI基礎建設、平台、應用面上全面占據壟斷地位，成長明確、基本面扎實，是市場避險情緒淡化後，資金回流的首選。

大華銀投信表示，大華美國MAG7+持股集中於AI時代最具競爭優勢的科技七巨頭，高達七成的比重，是市面上數一數二「高純度AI」ETF，成為這波美股回漲的領頭羊，隨AI預期在今年進入落地商用階段，應用滲透率拉升。