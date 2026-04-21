境外基金上月規模縮水

美伊衝突造成3月全球資本市場大震盪，統計境外基金3月淨贖回約20億元，加上淨值大幅修正，導致在台整體規模暴跌2,041億元，跌破5兆元大關，降至4.98兆元。

其中，固定收益型基金資金流出最為明顯，3月淨流出602.6億元，在台規模降至1.89兆元，月減4.7%、年減2.1%；相較之下，平衡（混合）型基金仍受投資人青睞，當月淨流入約501億元。

投資專家指出，中東衝突推升油價走高，加劇通膨壓力，也使各國央行政策分歧擴大。除美國聯準會仍維持觀望態度外，部分主要央行面臨重新啟動升息以抑制通膨的壓力，帶動3月債券殖利率上揚；再加上股市維持相對高檔，促使部分投資人將資金由債市轉向股票或平衡型產品。

瀚亞投信表示，短期內油價可能仍維持高檔震盪，通膨與降息預期反覆拉鋸，油價上行也使市場下修對聯準會降息時點的預期。主要央行的鷹派政策路徑已大致反映於市場價格之中，全球中期複合債仍具核心配置價值；至於近期回檔的新興市場債，評價已趨合理，在較高收益率支撐下，仍具備中期報酬潛力。

在股市方面，4月以來主要市場已收復大部分跌幅，短線技術性反彈動能可望延續，但追價空間相對有限。科技股仍是本輪財報季的觀察重點，若企業獲利動能可望延續，經評價修正後的科技類股吸引力可望進一步提升。整體而言，市場相對看好美國及亞洲科技產業，並關注工業、國防與核能等具政策與趨勢題材支撐的族群。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，2026年展望大致維持不變，儘管地緣政治衝突帶來的逆風，可能部分抵銷AI普及、再工業化，以及財政與貨幣政策的順風。第4季財報優於預期，管理層指引偏正面，盈餘預估持續上修，多項經濟數據亦顯示成長動能延續。

謝佳伶分析，不論市場順風或逆風，固定收益資產在投資組合中還是扮演提供收益等角色。以美國非投資級債市場為例，目前殖利率超過7%。信用品質基本面穩定，短期再融資壓力仍低，有利維持資產負債表紀律。此外，市場整體信用品質結構已改善。在此環境下，新發行預期維持穩定，利差可望維持在相對低檔，違約率則有望持續低於歷史平均水準。