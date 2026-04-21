半導體族群 伺機布局

AI已成為驅動產業的核心動能，根據研究機構預估，全球半導體營收將於2026年突破1.3兆美元，創下近20年來最強勁成長周期，其中AI相關應用占比上看三成，顯示產業成長是由AI算力集中爆發所帶動。半導體相關投資標的表現突出，帶動主題型ETF績效明顯領先，投資人可伺機布局。

以富邦台灣半導體ETF（00892）為例，受惠於AI產業長線成長趨勢，今年來在國內外股票型ETF中績效表現居冠，報酬率達72.2%，成為市場資金關注焦點。半導體產業具備高度技術門檻與產業集中度，在AI浪潮推動下，相關企業營收與獲利具備高度成長能見度，也使聚焦半導體的ETF產品更具投資吸引力。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，近期AI概念股財報表現亮眼，強化市場對科技股基本面信心。晶圓代工龍頭財報顯示，先進製程需求強勁，產能利用率維持高檔，且AI運算已成為最主要成長引擎。本周Google Cloud Next 2026大會，預期發布v8架構TPU，可望帶動新一波運算需求，有望挹注相關概念股表現。此外，全球雲端服務供應商（CSP）2026年整體資本支出規模上看6,500億美元，將持續推動AI伺服器、GPU及客製化晶片需求成長 。

在投資策略上，00892採取分散布局模式，並未過度集中於單一權值股，而是同時涵蓋晶圓代工、IC設計、封裝測試及設備等產業鏈關鍵環節。此種配置不僅能參與龍頭企業成長，也能掌握中上游供應鏈在技術升級過程中的超額報酬機會。