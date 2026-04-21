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台股基金十強季漲70% 富邦小而美報酬率77.8%稱冠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股基金十強 季漲70%。聯合報系資料照
台股基金十強 季漲70%。聯合報系資料照

台股多頭氣勢延續，在AI與產業成長題材持續發酵下，帶動主動式基金績效全面噴發。觀察近一季表現，前十強台股基金報酬率全數突破70%，遠優於加權指數同期僅上漲16.3%，展現主動式選股與操作能力的優勢。

截至20日，檢視績效表現，富邦小而美以近一季77.8%報酬居冠、施羅德台灣樂活中小緊追在後，繳出77.7%佳績，富邦新台商表現亦亮眼，上漲77.4%動能強勁，包辦前三強。

此外，台新台灣中小近一季上漲77.3%、台新中國通達76.6%；統一中小則以76.1%的報酬，持續展現中小型股操作實力。台新主流漲73.5%、統一經建漲73.2%，表現穩健；野村中小亦有72.1%、統一龍馬則以70.5%壓線擠進前十名。

值得注意的是，前三名中富邦投信旗下產品包辦兩席、前十強中台新投信奪取三席，在產業研究深度與個股篩選能力具競爭力。事實上，富邦投信近期也將推出「富邦台灣龍耀主動式ETF」，同時是產品線的重要里程碑，為投資人提供更具效率與彈性的投資工具。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，隨著市場對科技成長題材信心回溫，資金回流台股動能持續增強。儘管短期市場仍可能受國際變數影響出現波動，但具備成長動能與產業趨勢支撐的標的，仍有望持續吸引資金關注。

展望後市，在主動投資策略與創新產品雙軌推動下，台股基金仍具發展空間。建議投資人可透過主動式基金或未來主動式ETF產品，採分批布局策略參與市場，在波動中提升資產配置效率，並掌握中長期成長機會。

台新投信表示，產業基本面仍是主軸，AI是引領台股企業獲利持續成長的領頭羊。操作上，可透過運用經理人主動選股策略，強勢股漲升行情，看好成長趨勢向上的產業，包括三大方向：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB／CCL／銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：三、設備、材料、廠務等。

野村投信表示，在地緣政治雜音仍未完全消散、市場短線波動加劇的環境下，聚焦具備實質訂單、長期資本支出支撐與產業護城河的AI核心供應鏈，已成為市場共識。

個股 富邦投信 台新

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