富坦新興月收益 攻守兼備

美伊有望進入第二輪談判，全球金融市場似有淡化中東緊張情勢利空衝擊跡象，除美股創新高外，新興市場的台、韓、巴西股市近期也皆有創新高。

市場人士指出，新興市場今年來表現搶眼，而投資人對能兼顧成長機會與風險控管的投資工具需求升溫，具備股債靈活配置特性的新興市場平衡型基金，可望成為投資人參與新興市場行情的重要工具。

新興市場在美元偏弱、評價水準低廉，以及AI基礎建設題材持續發酵等多重因素支撐下，展現吸金動能。不少新興國家在通膨趨緩、財政結構改善及公司治理改革的背景下，基本面較過去幾年已有明顯改善，使得平衡型投資策略更具發揮空間。

在眾多新興市場平衡型基金中，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金表現格外受關注，根據統計，歷經3月市場回檔直至4月反彈，這檔基金今年來累積績效達 10.5%，過去半年、一年期間績效，也都明顯領先同類型基金表現，顯示其在震盪市況下，仍具備兼顧成長與風險管理能力。

據了解，該基金股票部位聚焦具長期成長潛力的產業與企業，特別著重AI科技相關主題，透過布局多家具代表性的新興市場企業龍頭，掌握全球科技發展帶來的結構性投資機會，相較股票部位提供潛在資本利得空間，債券配置則偏重具備高殖利率、基本面改善的新興市場當地貨幣債券，藉此提高整體投資組合的收益空間。

該基金同時提供穩定月配息股份，最近幾個月的配息狀況換算年化配息率約在8%左右，這對希望兼顧資本成長與現金流需求的投資人而言，相當具吸引力。在利率循環逐步轉向而收益需求上升的背景下，穩定提供收益來源的平衡型符合投資人的資產配置需求。

展望後市，專家認為新興市場具備中長期成長潛力，但短期市場變數仍多，單一資產策略承壓風險相對較高，建議可透過配置彈性佳、股債並進的新興市場平衡型基金，分散投資風險。