台股基金犀利 定期定額創高 0050穩居扣款王

受到中東戰爭衝擊，金融市場3月劇震，台股單月暴跌3,691點，為史上最大跌點紀錄，不過，震盪帶動資金逢低加碼，據投信投顧公會統計，全體主、被動基金定期定額金額3月成長67.89億元，攀升至311.14億元，創下新高。

根據3月投信投顧公會資料，主、被動基金定期定額扣款金額排行，以投信來看，元大投信以140.2億元居冠，市占45%，其次為國泰投信、富邦投信、統一統信與群益投信，分為39.8億元、38.4億元、24.7億元與18.6億元。

以個別標的來看，在前十大中，被動式ETF占八檔，元大台灣50（0050）成長17.4億元，單月扣款突破百億新高，增長至101.7億元，仍穩居市場第一，其次為富邦台50的22.38億元，超過10億元的則有元大高股息和國泰永續高股息，其餘依序還有群益台灣精選高息、富邦科技、元大台灣高息低波、元大S&P 500。

主動操作的主動統一台股增長則有7.53億元、安聯台灣科技基金成長了4.11億元。

法人分析，美伊戰爭帶動資金逢低加碼，最具市值代表的元大台灣50成為加碼首選，元大台灣50在3月單月淨申購達1,469億元，創下歷史新高。隨著美伊戰事暫休，其同步展現不會錯過台股行情漲勢，帶動規模成長突破1.5兆，費用率也下降至0.079%，未來將持續隨規模成長而下降，最低可降至接近0.05%，為全台股ETF最低。

除了元大台灣50獲投資人青睞之外，今年來元大投信主動基金表現同步亮眼，截至4月20日，元大新主流績效漲幅高達94.8%，大幅領先加權指數的3.3倍，是目前唯一一檔績效超過九成的基金，出色表現也同步吸引資金流入，元大卓越、元大2001與元大經貿績效皆在八成以上。

從企業獲利與產業基本面觀察，市場持整體趨勢看法仍偏正向。根據安聯台股投資團隊預估2026年台股整體企業獲利成長率達33% ，動能更勝2025年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。