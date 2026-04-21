三大主要債市近周呈淨流入 新興主權、公司債表現最強

針對近期債市，法人表示，中東局勢轉暖，加上美國第1季製造業產值反彈，失業救濟數據顯示裁員規模相對有限，債券指數受此激勵接近全面上漲。

債市近全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年4月10日至4月15日止近一周，三大主要債市難得全數呈現淨流入。其中，新興市場主權債與新興公司債表現較強。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，經濟數據方面，美國聯準會褐皮書顯示，美國大部分地區經濟活動持續以「輕微至適度」速度成長，整體物價漲幅仍然溫和，但所有轄區能源和燃料成本大幅上升，價格壓力正蔓延至能源領域之外。美國第1季製造業產值反彈，且成長擴大到機械、礦產品等非人工智能領域。

展望後市，謝佳伶表示，2026年展望大致維持不變，儘管地緣政治衝突帶來的逆風，可能部分抵銷 AI 普及、再工業化，以及財政與貨幣政策的順風。第4季財報優於預期，管理層指引偏正面，盈餘預估持續上修，多項經濟數據亦顯示成長動能延續。

就支撐成長動能因素來看，謝佳伶表示，包括：企業投資、消費支出（受稅收減免與退稅支持）、監管鬆綁、能源與國防支出，以及信用擴張，均有望支撐 GDP 成長。另方面，若衝突持續時間拉長，將延後復甦進程，並推遲大宗商品市場、供應鏈與地緣政治的穩定時點。

就債市機會，謝佳伶表示，以美國非投資級債市場為例，目前殖利率超過7%。信用品質基本面穩定，短期再融資壓力仍低，有利維持資產負債表紀律。

此外，市場整體信用品質結構已改善。在此環境下，新發行預期維持穩定，利差可望維持在相對低檔，違約率則有望持續低於歷史平均水準。