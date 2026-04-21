快訊

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

用這招就可讓子女直接繼承阿公遺產？專家：誤會大了

聽新聞
0:00 / 0:00

三大主要債市近周呈淨流入 新興主權、公司債表現最強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

針對近期債市，法人表示，中東局勢轉暖，加上美國第1季製造業產值反彈，失業救濟數據顯示裁員規模相對有限，債券指數受此激勵接近全面上漲。

債市近全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年4月10日至4月15日止近一周，三大主要債市難得全數呈現淨流入。其中，新興市場主權債與新興公司債表現較強。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，經濟數據方面，美國聯準會褐皮書顯示，美國大部分地區經濟活動持續以「輕微至適度」速度成長，整體物價漲幅仍然溫和，但所有轄區能源和燃料成本大幅上升，價格壓力正蔓延至能源領域之外。美國第1季製造業產值反彈，且成長擴大到機械、礦產品等非人工智能領域。

展望後市，謝佳伶表示，2026年展望大致維持不變，儘管地緣政治衝突帶來的逆風，可能部分抵銷 AI 普及、再工業化，以及財政與貨幣政策的順風。第4季財報優於預期，管理層指引偏正面，盈餘預估持續上修，多項經濟數據亦顯示成長動能延續。

就支撐成長動能因素來看，謝佳伶表示，包括：企業投資、消費支出（受稅收減免與退稅支持）、監管鬆綁、能源與國防支出，以及信用擴張，均有望支撐 GDP 成長。另方面，若衝突持續時間拉長，將延後復甦進程，並推遲大宗商品市場、供應鏈與地緣政治的穩定時點。

就債市機會，謝佳伶表示，以美國非投資級債市場為例，目前殖利率超過7%。信用品質基本面穩定，短期再融資壓力仍低，有利維持資產負債表紀律。

此外，市場整體信用品質結構已改善。在此環境下，新發行預期維持穩定，利差可望維持在相對低檔，違約率則有望持續低於歷史平均水準。

美國 中東 債市

延伸閱讀

國際股市資金動能回溫 美股基金人氣稱霸 單周淨流入173億美元最吸金

00842B 今日為最後買進日 4月配息0.8元創新高

00981D年化配息率破8％！美伊衝突推升殖利率…法人曝分批進場好時機

海外股票 ETF 受益人重回200萬再創高 美股 ETF 人氣最旺

相關新聞

績優指數商品 擁三特色

台灣首檔主動式ETF自2025年5月正式掛牌以來，即將屆滿一周年。值得注意的是，主動式ETF的興起重塑市場選股邏輯與交易生態，隨規模擴張，市場正呈現「周轉率攀升、強者恆強加劇、回歸Alpha報酬」等三大現象。

台股商品十強 月漲18%

美伊戰爭現轉機，帶動台股加權指數日前攻上37K歷史新高，台股ETF跟著飆漲，根據統計，近一月績效前十強台股ETF報酬率皆逾18%，皆為加權指數一倍以上，績效前三強更皆大漲逾25%。

國際股市資金動能回溫 美股基金人氣稱霸 單周淨流入173億美元最吸金

國際股市資金動能回溫，帶動股票型基金績效回升，近一周以科技型基金表現最為突出。在AI題材與大型科技股領軍下，相關產品報酬明顯領先，資金持續聚焦成長題材，推升整體績效表現，回檔時可伺機布局，掌握長線報酬。

台股基金績效超猛 前十強近三年繳出逾378%佳績

在AI產業持續擴張帶動下，台股長期投資成果亮眼。根據統計，截至4月16日，近三年績效前十強台股基金平均報酬達378.4%，其中富邦新台商、野村台灣運籌及安聯台灣科技等基金更繳出逾400%優異表現，顯示在科技成長趨勢主導下，主動選股策略具備放大績效的能力。

日股商品 報酬率亮眼

日經225指數4月16日寫下59,518點收盤新高，連帶於日本投資比重高的日股相關基金績效亮眼，統計六檔日股持有比重超過八成的基金，4月以來表現吸睛，當中群益東方盛世基金4月來上漲14.4%表現最佳，元大日本龍頭企業、野村日本領先基金也分別有14.3%、13.2%好表現。

金融市場經歷戰火後修復行情 海外股票型 太空衛星最悍

金融市場經歷戰火後修復行情，美股、韓股及台股持續上揚，多檔海外股票ETF今（2026）年來漲勢犀利，前十強漲幅逾三成，第一金太空衛星（00910）以63.33%漲幅居冠，主動統一全創新、國泰臺韓科技及主動元大AI新經濟漲幅在四至六成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。