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國際股市資金動能回溫 美股基金人氣稱霸 單周淨流入173億美元最吸金

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美股。（路透）
美股。（路透）

國際股市資金動能回溫，帶動股票型基金績效回升，近一周以科技型基金表現最為突出。在AI題材與大型科技股領軍下，相關產品報酬明顯領先，資金持續聚焦成長題材，推升整體績效表現，回檔時可伺機布局，掌握長線報酬。

受惠於中東局勢轉暖，全球股市續揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自10至15日止近一周，美股基金持續淨流入且以173.5億美元居冠，拉丁美洲與全球新興市場股票基金則分別以淨流入19.6億美元、13.9億美元，分列第二、第三。

截至16日，觀察海外股票型基金績效，統一新亞洲科技能源、統一全球新科技、瀚亞亞洲科技資本家股票、統一大龍印等高達10.5%以上；第一金全球AI人工智慧、宏利全球科技、路博邁5G股票、富蘭克林華美全球成長、復華全球物聯網科技、復華華人世紀等則達8%以上，表現亮眼。

安聯投信表示，美伊和平再度出現曙光使全球市場趨於穩定，投資氣氛偏向樂觀，激勵美國再創歷史新高。歐股受到央行可能升息及精品股財報不佳影響，表現較受壓抑。儘管美伊衝突發展反反覆覆，但近日再度出現曙光，市場期待將可透過外交途徑解決中東衝突，日本央行升息步伐可能也因中東議題暫緩，都激勵股市氣氛。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨著中東局勢進入對話階段，投資人目光重回基本面，在企業財報亮眼和AI需求維持強勁的背景下，風險情緒升溫支持美股創下新高，近一周各類股漲跌互見，以科技居前。此外，受惠於美國科技公司財報亮眼，有利於市場肯定其AI雲端發展策略；隨AI訓練與大型訂單動能穩健，資金回流帶動S&P科技類股上漲。野村投信表示，近期市場漲勢幾乎完全由大型科技股所主導，隨著戰爭風險暫歇、財報季啟動，市場也正重新評價這類具長期競爭力的美國科技龍頭，在AI基礎建設與數位轉型浪潮中的核心地位。

美國 中東 股票

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