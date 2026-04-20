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台股商品十強 月漲18%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美伊戰爭現轉機，帶動台股加權指數日前攻上37K歷史新高，台股ETF跟著飆漲，根據統計，近一月績效前十強台股ETF報酬率皆逾18%，皆為加權指數一倍以上，績效前三強更皆大漲逾25%。

根據台新投信官網顯示，主動台新優勢成長ETF（00987A）前十大成分股為台積電、台燿、旺矽、奇鋐、貿聯、雍智科技、創意、致茂、台光電、台達電，皆是今年來的強勢股，更是近一月以來帶動大盤勁揚的領頭羊，推升00987近一月創下26%的績效。

主動台新優勢成長ETF經理人魏永祥表示，戰事發展與油價表現等消息面將持續影響全球股市，預期台股將呈大幅震盪格局。一旦變數消除，市場焦點將回歸產業基本面，AI仍是引領台股企業獲利成長領頭羊，建議利用短線急跌分批逢低布局。

操作上，首選台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情，看好成長趨勢向上的產業，包括四大方向：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB／CCL／銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：三、設備、材料、廠務等；四、漲價概念股。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉指出，在AI長期趨勢下，近期AI概念股亮眼財報有助支撐台股表現。

台積電 美伊戰爭 台光電

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