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美股基金單周狂吸173億美元奪魁 AI科技族群回神

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

受惠於中東局勢轉暖，全球股市續揚。儘管美伊衝突發展反反覆覆，但近日再度出現曙光，市場期待將可透過外交途徑解決中東衝突，日本央行升息步伐可能也因中東議題暫緩，都激勵股市氣氛。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年4月10日至4月15日止近一周，美股基金持續淨流入且以173.5億美元居冠，拉丁美洲與全球新興市場股票基金則分別以淨流入19.69億美元、13.9億美元，分列第二、第三。

安聯投信表示，美伊和平再度出現曙光使全球市場趨於穩定，投資氣氛偏向樂觀，激勵美國再創歷史新高。歐股受到央行可能升息及精品股財報不佳影響，表現較受壓抑。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨著中東局勢進入對話階段，投資人目光重回基本面，在企業財報亮眼和AI需求維持強勁的背景下，風險情緒升溫支持美股創下新高，近一周各類股漲跌互見，以科技居前。

莊凱倫表示，受惠於美國科技公司財報亮眼，有利於市場肯定其AI雲端發展策略；隨AI訓練與大型訂單動能穩健，資金回流帶動S&P科技類股上漲。儘管能源價格拉回幅度有限，但地緣衝突降溫緩和市場對物價壓力的擔憂，美國前財長亦稱由於長期通膨穩定，今年仍有降息機會，有助穩定市場信心。

展望後市，莊凱倫表示，對2026年股市仍保持樂觀看法，主要是由基本面所支持，企業方面，看到許多產業獲利成長加速，同時在非科技產業，部分企業已展現領先使用AI技術優勢，而目前這仍被低估；市場方面，資金輪動加速，個股表現分化與漲勢擴散，這都有助選股、分散布局並創造超額報酬機會。

美國 日本央行 中東

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