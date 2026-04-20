日股商品 報酬率亮眼

日經225指數4月16日寫下59,518點收盤新高，連帶於日本投資比重高的日股相關基金績效亮眼，統計六檔日股持有比重超過八成的基金，4月以來表現吸睛，當中群益東方盛世基金4月來上漲14.4%表現最佳，元大日本龍頭企業、野村日本領先基金也分別有14.3%、13.2%好表現。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，儘管短期受戰事擾動，但日股在三大紅利加持下，中長期基本面仍未動搖。首先為經濟正向循環紅利，日本「春鬥」薪資談判登場，依照目前工會訴求，薪資增幅有望維持5~6%，搭配通膨壓力趨緩，實質薪資成長可望延續，進一步帶動民生消費、企業營收，推動日本經濟在正向循環軌道上前行。

其次為由匯兌優勢轉向定價能力，指的是在企業具備成本轉嫁能力及高階技術供不應求之下，企業獲利上修趨勢仍能保持。

最後一項紅利為內外資共振，籌碼面動能足。現階段外資於日股處於低配狀態，具回補空間，加上公司治理改革加速企業股票回購，資金動能有望挹注市場。

政策方面，高市內閣提出17項戰略產業方向逐漸明朗，以半導體和實體AI為核心的產業預期將優先受惠；外加美日投資協議持續推進，在能源、國防領域亦形成支撐，增添後市動能。

產業布局方面，可順應政策與景氣趨勢，聚焦於經濟正向循環題材、AI供應鏈及戰略產業，包括金融、科技、工業等類股可持續關注。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，隨美伊戰爭趨緩，市場終將回歸基本面。日本強勢股又以AI科技股為主軸，代表市場再度重回AI敘事，相關如日本的AI基建、半導體股等都有表現。

日本在高市當選與美日同盟關係穩固下，有利整體政策推廣，包括持續聚焦AI半導體成長、受惠AI的相關電器精密儀器產業需求強勁外，國防航太產業需求擴大更直接受惠。