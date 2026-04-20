台股基金績效超猛 前十強近三年繳出逾378%佳績

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
富邦新台商、野村台灣運籌及安聯台灣科技等基金繳出逾400%優異表現，顯示在科技成長趨勢主導下，主動選股策略具備放大績效的能力。聯合報系資料照
富邦新台商、野村台灣運籌及安聯台灣科技等基金繳出逾400%優異表現，顯示在科技成長趨勢主導下，主動選股策略具備放大績效的能力。聯合報系資料照

在AI產業持續擴張帶動下，台股長期投資成果亮眼。根據統計，截至4月16日，近三年績效前十強台股基金平均報酬達378.4%，其中富邦新台商、野村台灣運籌及安聯台灣科技等基金更繳出逾400%優異表現，顯示在科技成長趨勢主導下，主動選股策略具備放大績效的能力。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，隨美股再創新高，風險偏好回升，外資於4月明顯轉為大幅回補台股，推動加權指數短期強勢反彈。在基本面方面，根據券商最新資料統計，企業獲利展望持續上修，2026年台股整體盈餘年增率已由約20%上調至逾30%，顯示AI需求對產業成長的支撐力道仍相當強勁。

台積電（2330）法說會也釋出正面訊號，顯著優於市場預期。AI需求已從過去的雲端訓練延伸至「Agentic AI」應用，帶動AI加速器晶片長期年複合成長率上修至56%至59%。同時，資本支出維持高檔，反映對先進製程與高效能運算需求的高度信心。整體而言，AI供應鏈從GPU、HBM延伸至CPU、電源管理IC及半導體設備，呈現全面擴散趨勢，產業動能未見降溫。

謝尚瑾分析，根據聯準會最新褐皮書顯示，美國經濟仍維持溫和成長，儘管面臨油價與地緣政治干擾，但整體企業活動具備韌性，市場對後市看法轉趨樂觀。不過，利率政策走向仍是影響資金流動與評價的重要變數，後續需持續關注。

展望後市，謝尚瑾指出，在AI長線趨勢不變下，台股基本面具備支撐，短期震盪反而提供中長線布局契機。建議投資人可透過台股主動式基金進行分批布局，聚焦AI供應鏈、半導體先進製程及高成長族群，並以定期定額或逢回加碼方式參與市場，在波動中累積資產、掌握長期成長紅利。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈指出，隨著AI代理（Agent）應用快速崛起，企業全面導入AI代理的趨勢已正式成形，這也成為雲端服務供應商（CSP）在高額AI資本支出下，首批具體變現的關鍵應用場景。台灣位居全球AI晶片、先進封裝、伺服器與關鍵零組件硬體供應鏈核心，相關企業基本面持續上修。

周敬烈表示，AI代理在實際運作過程中，對算力需求並非線性成長，而是呈現指數型擴張，進一步驗證主要CSP業者於2026年合計規劃超過6,500億美元的資本支出，本質上是在為下一階段的AI基礎建設提前布局。

展望後市，隨著AI運算需求進一步擴散，2026至2027年GPU與ASIC將進入百家爭鳴階段，相關供應鏈，將是最直接且長線受惠關鍵族群。

聯準會 美股

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