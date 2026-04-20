全球市場觀測站／台日韓科技股 強彈

美伊戰事打打談談，對全球資本市場的衝擊逐漸淡化，風險性資產出現反彈，其中基本面良好的科技股漲勢更顯凌厲，受惠AI需求成長趨勢較深的市場如日、韓及台灣等亦有出色表現；債市以新興美元主權債與邊境市場債較佳。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，自4月初美伊戰爭傳出談判的消息後，美股出現明顯反彈，多間機構法人紛紛喊進加碼美股，4月以來戰事的轉折讓許多投資機構都相信美伊戰爭的最壞情況可能已經過去，當市場回歸到企業的基本面，美國企業持續上修的獲利成長預估，儼然讓修正後的股價顯得相當具吸引力。亞股方面，即使韓股與日股上周五拉回整理，單周漲幅仍在5%以上，台股表現亦不遑多讓，顯示在基本面良好的支持下，只要投資信心回穩，股市隨即重回上升軌道。

野村臺灣新科技50ETF（00935）經理人林怡君指出，3月以來股市受到戰爭消息面影響，台股呈現上沖下洗的走勢，短線操作難度大增，投資人與其關注無法掌控的地緣波動，不如長抱確信趨勢。

上周美國公布3月CPI月增0.9%，換算年增率3.3%，是2024年4月以來最高水準；扣除波動較大食品及能源核心CPI年增率為2.6%，顯示戰爭引起高油價逐漸反映至美國物價。

建議選擇殖利率較高的債券，淡定享受較高的孳息收益，目前新興美元主權債到期殖利率為6.95%，邊境市場債券到期殖利率更高達9.35%，極具吸引力。