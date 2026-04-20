美股基金 入手好時機

美國期中選舉（今年為11月）年通常是波動較大一年，但選後不確定性消除，加上各種政策利多陸續發酵，美股往往迎來慶祝行情。期中選舉後一年（美國總統就任第三年），美股平均漲幅高達21%，選舉後二年，美股平均漲幅達11%，建議投資人第2季趁戰事築底撿便宜，卡位美股基金，掌握後市爆發行情。

台新彭博美國成長指數基金研究團隊指出，美國仍是基本面相對強勁市場，3月ISM製造業指數由52.4升至52.7，高於市場預期的52.3，為連續第三個月維持在擴張區間，顯示製造業景氣延續年初以來回溫趨勢。

生產指數續處擴張區間，顯示企業仍在消化既有訂單與補庫存需求，為整體指數提供支撐。另外，第1季財報已公布的企業中，高達77.8%優於預期，其中資訊科技100%優於預期。分析師預估標普500指數企業2025-2027年EPS年成長率分別為11.7%、19.06%、16.8%。