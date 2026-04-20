高殖利率、低基期…亮點

高股息ETF換股大戲即將於5、6月正式開演。隨國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）及元大高股息（0056）等重量級巨頭迎來年度檢閱，市場預估將有千億規模的資金進行「汰弱留強」。受AI概念股先前漲幅過大、導致殖利率下修影響，投信近期已展開「預防性調倉」，提前布局新一批「高殖利率、低基期」標的。

過去一年AI相關族群股價翻倍，卻也使其現金殖利率跌破過往水準。法人分析，00878、00919等指數選股邏輯強調「高股息」與「獲利穩定性」，當標的殖利率低於3％至4％時，極可能被剔除出成分股名單。為了降低換股時的滑價衝擊，投信近期頻繁賣超部分AI漲多股，實則為調整部位的預警訊號。

市場資金正悄悄流向具備補漲潛力的績優生。觀察上周投信動向，獲買超500張以上、且近三年平均殖利率維持在3％以上的標的共有九檔：聯電、至上、聯發科、啟碁、毅嘉、玉晶光、環球晶、國巨*、長興。

其中，聯電表現最為亮眼，憑藉近三年平均6％的優異殖利率，上周獲投信大買近5萬張，成為法人眼中的避風港。此外，國巨也獲逾8,500張買超，而環球晶與聯發科則分別因低基期優勢與穩健配息，獲得逾2,500張資金青睞。

法人指出，這波「預防性調倉」反映市場正回歸價值投資，從昂貴成長股轉向防禦型息收標的。隨5月下旬成分股調整名單陸續揭曉，新個股有望在千億資金被動買盤推升下，成為第2季台股最具韌性的資金風向標，投資人可密切關注投信買超連續性，與高殖利率股在除權息旺季前的布局機會。