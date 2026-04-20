金融市場經歷戰火後修復行情 海外股票型 太空衛星最悍

金融市場經歷戰火後修復行情，美股、韓股及台股持續上揚，多檔海外股票ETF今(2026)年來漲勢犀利，前十強漲幅逾三成，第一金太空衛星（00910）以63.33%漲幅居冠，主動統一全創新、國泰臺韓科技及主動元大AI新經濟漲幅在四至六成。

今年表現居榜首的第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，全球衛星需求激增、低軌衛星LEO技術突破等，今年SpaceX將進行高達750億美元的上市IPO案，太空產業逐步從技術的成熟發展，進展到規模化及商業化的轉折。

曾萬勝表示，太空衛星產業在成熟化發展過程中，商業訂單與政訂單的穩健度持續提升。

此外，還可以留意到併購案及跨產業合作發展的現象等。

近期AI半導體大廠輝達（Nvidia）與美國太空廠商螢火蟲太空（FireFly）將加強在太空影像觀察模型及AI模組於太空飛器的運用合作等，提升太空邊緣運算的AI處理能力，同時也有助政府國防及商業探勘能力的提升等，驅動相關標的股價大幅上揚及後市成長空間。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，近期美國通膨受戰爭影響有上升趨勢，但只要就業市場有壓力且通膨僅小幅增溫，預計聯準會依然會維持貨幣政策偏鬆方向，有利股市表現，尤其是科技股。

目前市場對今年S&P 500企業的預估營收仍保持樂觀，但利潤成長可能受戰爭成本影響而持平，後續將觀察其恢復力道。

陳意婷表示，目前全球大型雲端服務商今年預估資本支出年增率，已從年初的32%上修至65%，後續可關注科技股財報公布後，資本支出數據是否進一步上修。

只要AI資本支出持續增加，有望支撐硬體族群走勢。歷經先前修正後，目前美國、日本、中國的軟體股估值已降至近年來最低水準，投資價值逐步浮現，未來市場重新定價，須看軟體廠商如何將AI普及到企業與客戶端。