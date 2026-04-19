快訊

餐桌上這動作恐害血壓飆 研究點名男性比女性更常見

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

iPhone 18 Pro配色方案曝光！主打「深櫻桃紅」沉穩質感美翻

聽新聞
0:00 / 0:00

美科技巨頭財報出爐 科技題材還有戲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股市值已攀升至4.14兆美元，超越英國並首度躍升全球第七大市場。國泰投信分析，在AI與高效能運算需求驅動下，台股被視為AI硬體代名詞，迎來里程碑式的結構性成長；在多頭格局中，投資人可透過主動國泰動能高息（00400A）進行布局，藉由經理人專業的主動操作與汰弱留強機制，靈活因應市況調整配置，投資人可趁勢把握逢低機會以定期定額分批布局，搶進下周美國科技財報周帶來的利多空間。

主動國泰動能高息（00400A）梁恩溢表示，台積電（2330）受惠於強勁的營收成長動能，第1季財報與未來展望皆優於預期，4月16日法說會前股價刷新歷史新高，會中釋出驚人毛利率數字，將盡力擴充產能滿足客戶對AI的強勁需求，企業的長期發展趨勢未變，先進製程的需求強度更為市場占比擴張提供實質支撐。展望後市，隨著台積電擴大先進製程產能，每股純益（EPS）有望保持高成長率，未來表現可期。

00400A經理人梁恩溢提醒，隨台股基期推升至歷史高點，預期台股將進入個股表現分化的「質變期」，未來僅有具備實質業績支撐的個股能續創新高，而缺乏基本面、單靠題材炒作的標的恐面臨修正。在市場熱絡情緒與避險意識交織的格局下，00400A自4月9日掛牌以來，僅歷時五個交易日，資產規模便迅速突破新台幣百億大關，以及市場對其獨特動能成長策略的高度期待。

梁恩溢分析，00400A能夠深受投資人青睞的核心在於基金透過專業經理人與投研團隊的即時研判，動態調配具備營運爆發力與資金動能的標的，力求在指數高檔盤整之際，精準捕捉具備成長潛力的領頭羊，例如，掌握AI題材紅利的台積電、台達電（2308）、聯發科（2454）等龍頭級企業。隨著台股市值躍升，轉向與全球科技循環高度連動的成熟體制，在這樣的高位多頭格局中，00400A憑藉汰弱留強的主動機制，不僅有機會參與權值股的貢獻，更能彈性布局具備技術護城河的潛力股，進而優化投資組合在震盪市況中的應變韌性。

展望後市，台股位處全球經濟核心版圖，結構升級將引領市場進入長線的新基準。梁恩溢表示，只要AI資本支出動能仍強，資金行情可望延續，但在追求資本增值的過程中，更需具備精準的擇股眼光。

美國 英國 台積電

延伸閱讀

SpaceX與OpenAI將掛牌、台灣供應鏈成全球樞紐！00400A包牌 法人：看好AI與太空雙利多

打包台積電與AI國家隊！00400A憑主動選股連兩天爆量…訂單能見度直達2027年

上市櫃獲利破5.7兆創新高！AI引擎全開…00400A主動出擊搶紅利

百億元台股主動式 ETF+1 總規模挑戰3,000億元

相關新聞

台股基金十強 雙策略勝出

台股本周一度強勢攻上37,000點，再創歷史新高，資金動能持續湧入，帶動基金績效同步走揚。觀察今年以來表現，台股基金績效前十強出爐，在多頭行情推升下，主動選股能力與產業布局成為勝出關鍵，吸引市場關注。

基金特蒐／全球礦金資源基金 放閃

安聯全球礦金資源基金近一年漲幅達95.34%，經理人David Finger表示，「供應端的產量與成本變化，提供了一個更具優勢的投資切入點，能更有效地鎖定最具吸引力的投資機會。」透過供應面的分析，基金可提前布局受惠結構性趨勢、且具備成本與規模優勢的礦業與金屬企業。

台股高檔震盪 6檔台股基金近一、兩年績效都衝破200%

主動式台股ETF近來備受矚目，其實台股基金也受惠台股持續攀高，今年以來普遍都有打敗大盤的能力，若將時間拉長到近一年的績效表現，一般股票型台股基金有36檔，繳出超過200%的含息報酬率，領先加權指數的84.9%；除此之外，更有6檔能夠在近一年及近兩年績效皆突破200%。

台股主動式資產 增胖

台股不畏中東局勢變數，資產規模不斷挑戰新高，主、被動式管理資產大比拚，有利靈活應對波動的主動式策略愈受青睞，帶動投信旗下台股基金和主動式ETF管理資產規模成長，以安聯投信2,603.8億元居冠，其次為統一投信2,404億元。

市值、高息型 人氣不墜

台股持續紅火，加權指數連續創新高，回顧風雨3月，全球金融市場受到美伊戰事衝擊，台股也遭波及。然而，3月台股雖下挫，但不論是投資人新開戶數、開戶人數變動，或期末累積開戶數，皆較前兩個月增加，顯示投資人看好台股後市，愈跌愈買。

美股基金 趁低點布局

根據彭博統計2020至2025年，美股主要指數跌幅逾10%以上進行波段修正，觸底之後，彭博科技七巨頭指數平均三個月內可反彈35%，觸底反彈能力遠勝過標普500指數、那斯達克100指數。法人表示，可趁低點布局美股相關基金或國內投信的美股ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。