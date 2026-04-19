美科技巨頭財報出爐 科技題材還有戲

台股市值已攀升至4.14兆美元，超越英國並首度躍升全球第七大市場。國泰投信分析，在AI與高效能運算需求驅動下，台股被視為AI硬體代名詞，迎來里程碑式的結構性成長；在多頭格局中，投資人可透過主動國泰動能高息（00400A）進行布局，藉由經理人專業的主動操作與汰弱留強機制，靈活因應市況調整配置，投資人可趁勢把握逢低機會以定期定額分批布局，搶進下周美國科技財報周帶來的利多空間。

主動國泰動能高息（00400A）梁恩溢表示，台積電（2330）受惠於強勁的營收成長動能，第1季財報與未來展望皆優於預期，4月16日法說會前股價刷新歷史新高，會中釋出驚人毛利率數字，將盡力擴充產能滿足客戶對AI的強勁需求，企業的長期發展趨勢未變，先進製程的需求強度更為市場占比擴張提供實質支撐。展望後市，隨著台積電擴大先進製程產能，每股純益（EPS）有望保持高成長率，未來表現可期。

00400A經理人梁恩溢提醒，隨台股基期推升至歷史高點，預期台股將進入個股表現分化的「質變期」，未來僅有具備實質業績支撐的個股能續創新高，而缺乏基本面、單靠題材炒作的標的恐面臨修正。在市場熱絡情緒與避險意識交織的格局下，00400A自4月9日掛牌以來，僅歷時五個交易日，資產規模便迅速突破新台幣百億大關，以及市場對其獨特動能成長策略的高度期待。

梁恩溢分析，00400A能夠深受投資人青睞的核心在於基金透過專業經理人與投研團隊的即時研判，動態調配具備營運爆發力與資金動能的標的，力求在指數高檔盤整之際，精準捕捉具備成長潛力的領頭羊，例如，掌握AI題材紅利的台積電、台達電（2308）、聯發科（2454）等龍頭級企業。隨著台股市值躍升，轉向與全球科技循環高度連動的成熟體制，在這樣的高位多頭格局中，00400A憑藉汰弱留強的主動機制，不僅有機會參與權值股的貢獻，更能彈性布局具備技術護城河的潛力股，進而優化投資組合在震盪市況中的應變韌性。

展望後市，台股位處全球經濟核心版圖，結構升級將引領市場進入長線的新基準。梁恩溢表示，只要AI資本支出動能仍強，資金行情可望延續，但在追求資本增值的過程中，更需具備精準的擇股眼光。