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台股基金十強 雙策略勝出

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
在多頭行情推升下，主動選股能力與產業布局成為勝出關鍵。聯合報系資料照
在多頭行情推升下，主動選股能力與產業布局成為勝出關鍵。聯合報系資料照

台股本周一度強勢攻上37,000點，再創歷史新高，資金動能持續湧入，帶動基金績效同步走揚。觀察今年以來表現，台股基金績效前十強出爐，在多頭行情推升下，主動選股能力與產業布局成為勝出關鍵，吸引市場關注。

AI應用需求仍維持正向發展軌道，全球雲端服務供應商（CSP）並未下修AI相關資本支出規劃，且投入方向已由AI Server 擴散至General Server、網通設備與資料中心基礎建設。近期GTC與OFC等重要產業展會再次確認高速運算（HPC）與光互連（Optical Interconnect）趨勢持續深化，顯示AI長期成長主軸並未改變，台灣身處全球半導體與AI供應鏈關鍵位置，產業基本面具備中長期支撐力。

根據CMoney統計至17日，231檔台股基金中，今年來績效前十強依序為：元大新主流漲90.2%、施羅德台灣樂活中小漲85.1%、富邦新台商漲78.2%、元大經貿漲77.9%、富邦小而美漲77.7%、台新中國通漲77.2%、台新主流漲76.8%、元大卓越漲76.6%、元大2001漲76.6%、台新2000高科技漲75.0%，大幅超越同期大盤指數的28.2%，逾2.6倍以上。

針對降息趨勢，安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）基金經理人洪華珍表示，根據目前安聯投信預估，基礎情境仍是0至1次降息，最大的限制在於油價。戰爭爆發後，油價已經很難回到戰前約每桶60美元的水準，即使短期拉回，中期基礎情境仍在80美元以上。

事實上，洪華珍分析，這樣的油價水準，會使美國通膨持續高於聯準會2%的政策目標，因此不論是降息時點或幅度，都有可能繼續往後延，甚至不排除今年不降息的情境。真正的關鍵仍在美國的勞動市場。值得注意的是，只要就業市場維持相對穩健、薪資成長沒有明顯失速，聯準會就沒有迫切的壓力必須快速轉向寬鬆。在目前的情況下，通膨與就業都仍偏向「讓聯準會保持耐心」的一側。

在地緣政治對油價的影響上，洪華珍認為，不是短期因素。從目前戰事來看，美國與伊朗各自有盤算，實際結果也證明，伊朗在高強度軍事壓力下仍具備生存與反制空間，使衝突更可能呈現長期化與高不確定性。此外，荷莫茲海峽是否受阻仍是一個未解的尾端風險。這種情況下，油價很難出現結構性回落，高油價反而可能在今年逐步反映到通膨數據上。

洪華珍指出，但在高油價、高利率環境下，目前尚不需要擔心美國經濟衰退。一個很重要支撐來自於AI相關投資與生產力提升。不論是在企業資本支出、雲端與半導體投資，還是流程自動化AI都正在改善中長期生產力，某種程度上能抵銷高能源成本與高利率的壓力。整體經濟比較像是放緩，但尚未失速。

晶圓龍頭大廠台積電法說再釋出利多，玉山金滿意基金經理人郭明玉指出，在龍頭股指路先進封裝資本支出將大幅提升之下，晶圓代工龍頭推動並提升本土供應鏈已不再只是節省成本的措施，而成為全球策略的核心支柱，其中目標於2030年將間接原物料在地化採購比重，由2024年的63.6%提升至2030年的67.5%，對於相關台廠供應鏈將是一大利多挹注，更成為推動AI供應鏈股價的重要支撐。

基本面

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美股基金 趁低點布局

根據彭博統計2020至2025年，美股主要指數跌幅逾10%以上進行波段修正，觸底之後，彭博科技七巨頭指數平均三個月內可反彈35%，觸底反彈能力遠勝過標普500指數、那斯達克100指數。法人表示，可趁低點布局美股相關基金或國內投信的美股ETF。

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