基金特蒐／全球礦金資源基金 放閃

安聯全球礦金資源基金近一年漲幅達95.34%，經理人David Finger表示，「供應端的產量與成本變化，提供了一個更具優勢的投資切入點，能更有效地鎖定最具吸引力的投資機會。」透過供應面的分析，基金可提前布局受惠結構性趨勢、且具備成本與規模優勢的礦業與金屬企業。

安聯全球礦金資源基金在類股與區域配置採取相對穩健分散的策略，透過跨金屬、跨產業及跨區域配置，降低單一市場或商品波動對整體投資組合的影響。根據基金月報資料，截至2026年2月底，在類股配置上，黃金配比最高、達36.12%，其次為多元化金屬及採礦30.02%、第三為鋼鐵14.47%；投資區域以加拿大22.43%最高、其次為澳洲21.94%、美國10.7%。

安聯全球礦金資源基金經理人David Finger。 安聯投信/提供

就投資機會上，安聯全球礦金資源基金聚焦能源轉型與基礎建設驅動的長期金屬需求。

根據世界銀行估計，為達成「將全球升溫控制在攝氏2度以內」的目標，至2050年能源轉型所需的礦產資源總量將超過30億噸，顯示轉型能源和礦業在未來數十年將扮演關鍵角色。

安聯全球礦金資源基金同時看好在潔淨能源轉型、人口結構變化與供給受限背景下，長期供需失衡可能使大宗商品價格維持相對高檔，甚至引發新一輪大宗商品超級週期，預期氣候變遷政策將引發投資和資本大規模重新分配，而有望受惠大量資金的潔淨科技領域，包括能源儲存、風能、碳捕捉、電動車和太陽能等。

在能源轉型、人口成長與基礎建設升級的多重結構性趨勢推動下，大宗商品長期供需格局正發生深刻變化。

以在能源轉型中扮演關鍵角色的貴金屬為例，銅在建築和基礎設施中發揮至關重要作用；鉑族金屬主要用於汽車催化劑和珠寶業，隨著氫能的發展，鉑族金屬需求可能會出現新的成長點；鋰是目前電池技術的核心原料，為汽車、手機和各種生活用品提供動力。而黃金除了用於工業及消費需求，在不確定環境中更展現價值儲存的功能。

此外，人口成長與城市化亦推升基礎建設投資需求。市場預估，至2040年全球基礎建設投資需求將高達94兆美元；聯合國亦指出，至2050年全球綠色基礎建設仍將短缺約75%，進一步突顯中長期金屬需求的支撐力道。

另一方面，面對近期景氣復甦動能放緩、通膨黏著以及美國聯準會（Fed）降息步調的變化，市場震盪風險增加。應對策略上，應持續密切追蹤美國勞動數據、核心CPI通膨數據以及聯準會官員的發言，同時，在高通膨、高利率環境持續，波動加劇，建議均衡配置以因應風險。

國際再生能源總署（IRENA）對能源轉型定義指出，全球逐步、穩定改變以化石做為能源來源習慣，並寄望2050年前打造零碳系統。各國政府期望在本世紀中前將全球升溫幅度控制在工業化前水準，而能源轉型是其整體策略中的主要工具。

操作心法

●掌握多元投資機會

運用再生能源來實現能源轉型至關重要，因其效益不僅限於解決氣候危機，多元投資契機也逐步成形。（高瑜君）

投資小叮嚀

●觀察指標

地緣政治緊張情勢與結構性供給瓶頸，應有助於支撐商品表現，而黃金則可能在不確定時期再次提供穩定力量。

●定期定額

投資要有長線概念，尤其是建議可透過買基金、定期定額搭配伺機逢回單筆加碼的策略，長期穩定主動參與相關市場，可藉由市場波動帶來較適合的介入點。（高瑜君）