台股高檔震盪 6檔台股基金近一、兩年績效都衝破200%

主動式台股ETF近來備受矚目，其實台股基金也受惠台股持續攀高，今年以來普遍都有打敗大盤的能力，若將時間拉長到近一年的績效表現，一般股票型台股基金有36檔，繳出超過200%的含息報酬率，領先加權指數的84.9%；除此之外，更有6檔能夠在近一年及近兩年績效皆突破200%。

觀察一般股票型台股基金近兩年表現，不僅展現亮眼爆發力、更有持久續航力。其中台新主流基金、凱基台灣精五門基金、野村台灣運籌基金、野村鴻運基金、安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣，及街口台灣基金這六檔，不僅繳出大幅領先大盤的含息報酬率，更達到近一年、近兩年績效皆衝破200%的亮眼紀錄。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，國內上市櫃3月營收首度超越5兆元、創下歷史新高，在AI發展浪潮長期難以逆轉的態勢下，台廠供應鏈無疑是核心受惠者之一。

法人認為，經濟周期的波動難以撼動科技周期的長期趨勢，因此每次由經濟周期造成的股市回檔，其實都是長線布局的機會，而就在美伊衝突降溫之際，美國S&P指數和台灣加權指數雙雙創高即是最佳證明。建議投資人可以透過台股基金參與台股成長機會、創造超額報酬。