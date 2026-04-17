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台股高檔震盪 6檔台股基金近一、兩年績效都衝破200%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

主動式台股ETF近來備受矚目，其實台股基金也受惠台股持續攀高，今年以來普遍都有打敗大盤的能力，若將時間拉長到近一年的績效表現，一般股票型台股基金有36檔，繳出超過200%的含息報酬率，領先加權指數的84.9%；除此之外，更有6檔能夠在近一年及近兩年績效皆突破200%。

觀察一般股票型台股基金近兩年表現，不僅展現亮眼爆發力、更有持久續航力。其中台新主流基金、凱基台灣精五門基金、野村台灣運籌基金、野村鴻運基金、安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣，及街口台灣基金這六檔，不僅繳出大幅領先大盤的含息報酬率，更達到近一年、近兩年績效皆衝破200%的亮眼紀錄。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，國內上市櫃3月營收首度超越5兆元、創下歷史新高，在AI發展浪潮長期難以逆轉的態勢下，台廠供應鏈無疑是核心受惠者之一。

法人認為，經濟周期的波動難以撼動科技周期的長期趨勢，因此每次由經濟周期造成的股市回檔，其實都是長線布局的機會，而就在美伊衝突降溫之際，美國S&P指數和台灣加權指數雙雙創高即是最佳證明。建議投資人可以透過台股基金參與台股成長機會、創造超額報酬。

台股 ETF

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主動式台股ETF近來備受矚目，其實台股基金也受惠台股持續攀高，今年以來普遍都有打敗大盤的能力，若將時間拉長到近一年的績效表現，一般股票型台股基金有36檔，繳出超過200%的含息報酬率，領先加權指數的84.9%；除此之外，更有6檔能夠在近一年及近兩年績效皆突破200%。

台股主動式資產 增胖

台股不畏中東局勢變數，資產規模不斷挑戰新高，主、被動式管理資產大比拚，有利靈活應對波動的主動式策略愈受青睞，帶動投信旗下台股基金和主動式ETF管理資產規模成長，以安聯投信2,603.8億元居冠，其次為統一投信2,404億元。

市值、高息型 人氣不墜

台股持續紅火，加權指數連續創新高，回顧風雨3月，全球金融市場受到美伊戰事衝擊，台股也遭波及。然而，3月台股雖下挫，但不論是投資人新開戶數、開戶人數變動，或期末累積開戶數，皆較前兩個月增加，顯示投資人看好台股後市，愈跌愈買。

美股基金 趁低點布局

根據彭博統計2020至2025年，美股主要指數跌幅逾10%以上進行波段修正，觸底之後，彭博科技七巨頭指數平均三個月內可反彈35%，觸底反彈能力遠勝過標普500指數、那斯達克100指數。法人表示，可趁低點布局美股相關基金或國內投信的美股ETF。

富坦經理人投資展望 股債多元布局 攻守兼備

美伊局勢消息反覆，通貨膨脹與貨幣政策不確定性加劇。但法人指出，當前仍有許多優質股債資產具基本面支撐，投資機會浮現，投資人以多元布局策略，獲取優質股利及債息，也能參與股市長期成長機會，打造攻守兼備的收益組合。

那斯達克改革 新商品吸睛

近期NASDAQ指數迎來關鍵制度性改革，將導入「快速入市（Fast Entry）」機制，將大型新上市公司納入指數的時間，由原本最長需等待數月甚至一年，大幅縮短至最快15個交易日，新規將於5月1日生效。

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