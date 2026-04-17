那斯達克改革 新商品吸睛

近期NASDAQ指數迎來關鍵制度性改革，將導入「快速入市（Fast Entry）」機制，將大型新上市公司納入指數的時間，由原本最長需等待數月甚至一年，大幅縮短至最快15個交易日，新規將於5月1日生效。

法人預期，相關策略產品將可同步受惠，有效縮短投資人參與新興成長動能的時間差，提升指數投資的「即時性」與「成長捕捉能力」。

富邦NASDAQ（00662）經理人王辰方指出，根據新制規定，新股上市後第七個交易日即進行市值評估，若市值躋身前40大且符合相關條件，即可於第15個交易日納入指數。

此一機制調整，代表指數將更即時反映科技產業最新競爭格局，特別是在AI產業快速演進下，具高市值潛力的企業將能更快進入核心指數。

市場普遍預期，未來包括SpaceX、OpenAI、Anthropic等具指標性的AI與科技獨角獸，一旦啟動IPO，將有機會透過新機制快速納入NASDAQ 100指數。以SpaceX為例，市場估值高達1.75兆美元，若順利上市並納入指數，將可能直接躍升為重要權值股，對指數表現帶來顯著影響。

根據那斯達克交易所統計，目前全球已有超過6,000億美元ETF資金追蹤NASDAQ 100指數，新制上路後，被動資金將更快速流向新納入的大型科技股，進一步強化指數成分股的資金動能，也有助提升整體市場流動性與估值支撐。