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美股基金 趁低點布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據彭博統計2020至2025年，美股主要指數跌幅逾10%以上進行波段修正，觸底之後，彭博科技七巨頭指數平均三個月內可反彈35%，觸底反彈能力遠勝過標普500指數、那斯達克100指數。法人表示，可趁低點布局美股相關基金或國內投信的美股ETF。

美股三大指數3月全面下滑，甚至一度跌破年線，4月美股回溫。

法人表示，投資人想趁反彈布局美股ETF，可觀察相關指數在歷次修正後的報酬表現，優先布局反彈能力表現最佳者，資產回補速度更快。

國內具代表性的美股ETF，包括：以科技七巨頭為核心且占比達七成的大華美國MAG7+（009815）、追蹤標普500指數的元大S&P500及追蹤那斯達克100指數的富邦NASDAQ。

根據彭博數據統計，2020年至2025年，美股出現三次波段跌幅超過10%以上修正，分別發生在2022年、2024年8月及2025年4月。

統計指數下跌觸底後三個月的報酬數據，標普500指數平均上漲18.6%、那斯達克100指數平均上漲23.26%，彭博科技七巨頭指數平均報酬表現則達35%，且在每次修正的反彈表現皆勝出。

法人表示，在AI趨勢下，科技七巨頭是最具獲利能力的一群企業，往往是避險情緒降溫後，資金回流的首選，V轉能力較大盤更為突出。

因此市場短期的修正，反而是投資人利用009815這類高科技巨頭比重ETF，以更低成本累積更多好資產的機會，市場回溫時，資產成長速度將更有感。

國泰投顧表示，從歷史規律觀察，美股的元月效應具有強烈指標意義。當1月收紅時，全年上漲的機率通常較高。

今（2026）年標普500指數元月走揚，過去50多年統計顯示，美股元月亮眼的年份其全年平均總報酬達16.86%、中位數達19.30%。不過，2026年適逢美國期中選舉年，政策攻防及政治不確定性往往使股市進入較高波動期。

美國 彭博 那斯達克

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